Nach Bonez MC- und RAF Camora-Konzert: Polizei stellt „erhebliche Verstöße“ fest

Von: Fabian Raddatz

RAF Camora (r.) und Bonez MC (l., hier bei einem Auftritt beim Deichbrand Festival 2019 ) zählen zu den erfolgreichsten Künstlern im Deutschrap. © Rudi Keuntje/imago

Die Polizei hat im Rahmen des Bonez MC- und RAF Camora-Konzerts in Bremen Kontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten „erhebliche Verstöße“ fest.

Bremen – Bonez MC und RAF Camora zählen zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Künstlern in Deutschland. Fans schätzen ihre teils derben Texte, in denen es um Drogen und Waffen geht, und ihre energiegeladenen Shows. In Bremen feierten die beiden Rapper am Donnerstag, dem 1. Dezember, ihren Tour-Auftakt in der ÖVB-Arena. Einige Tage vorher spielte da noch die Kelly Family ein Weihnachts-Konzert.

Die Polizei nahm das Hip-Hop-Event zum Anlass, verstärkt Kontrollen durchzuführen. So nahmen die Beamten rund 279 Fahrzeuge unter die Lupe, ganze 181 Mal stellten sie Geschwindigkeitsverstöße fest. So war ein Autofahrer mit 101 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt zwölf Fahrern wurde der Führerschein entzogen.

Drogen und Waffen: Polizei-Kontrollen zum Bonez MC- und RAF Camora-Konzert

Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte Messer, einen Schlagstock und eine Schreckschusswaffe sowie geringere Mengen Drogen, wie Marihuana und Amphetamine sicher. Achtmal bestand der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, sodass Blutentnahmen angeordnet wurden. Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeigen.

Dazu kamen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und mehr als 30 Verwarnungen aufgrund von Verkehrsverstößen. Einem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt aufgrund von erheblichen Mängeln untersagt.