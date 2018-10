250-Kilo-Bombe erfolgreich entschärft

Bremen - Bei Erdarbeiten in der Warterbergstraße im Industriehafen wurde am Dienstag eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengmeister der Polizei Bremen, Andreas Rippert, plant die Entschärfung der Bombe für Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr.

Update: Die bei Erdarbeiten gefundene Bombe in der Warterbergstraße wurde um 13 Uhr durch den Sprengmeister der Polizei Bremen, Andreas Rippert, erfolgreich entschärft. Alle Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen sind ab sofort aufgehoben, teilt die Polizei mit. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Die Bombe wurde am Morgen neben einem Tanklager gefunden. Ab sofort beginnen vor Ort die Evakuierungsmaßnahmen. Der Evakuierungsbereich beträgt 300 Meter. Innerhalb von 500 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Das bedeutet, dass man sich während der Sprengung zwar im Gebäude aufhalten darf, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen.

Außerdem sollte sich nicht in der Nähe von Fenstern aufgehalten werden, sie sollten zudem gekippt sein. Der Evakuierungsbereich befindet sich in einem Industriegebiet direkt am Kalihafen, teilt die Polizei mit.