Bombendrohung per E-Mail: Bremer Rathaus evakuiert

Das Rathaus Bremen ist nach einer Bombendrohung am Dienstagvormittag evakuiert wurden.

Das Bremer Rathaus ist nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei ist vor Ort und prüft die Bedrohungslage.

Bremen - Das Rathaus in Bremen ist am Dienstagmorgen evakuiert worden. Dort ist per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen, berichtete ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von kreiszeitung.de.*

Die Beamten vor Ort prüfen derzeit die Ernsthaftigkeit der Drohung. Alle Mitarbeiter haben das Gebäude verlassen, sagte der Sprecher. Weitere Details gab er gegen 10.10 Uhr noch nicht bekannt.

Die Straßenbahn-Linien 2 und 3 der BSAG fahren laut Auskunft eines Pressesprechers ohne Behinderungen am Rathaus entlang. Die Sperrungen der Polizei im Umfeld des Gebäudes haben demnach keine Auswirkung auf den Streckenverlauf.

Bombendrohung auch im Rathaus Köln

Wenige Stunden zuvor war es auch im Rathaus der Stadt Köln zu einer Bombendrohung gekommen, dort sollte um 9.45 Uhr eine Bombe explodieren. Dort hat die Polizei mittlerweile Entwarnung gegeben.

Mehr Informationen folgen hier in Kürze...

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digial-Redaktionsnetzwerks.