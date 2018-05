Bombendrohung in Bremerhaven - 150 Anwohner vorübergehend evakuiert

Bremerhaven - Am frühen Samstagmorgen ist bei der Polizei Bremerhaven über den Notruf eine Bombendrohung eingegangen. Rund 150 Anwohner wurden evakuiert, eine Bombe fanden die Sprengstoffspürhunde nicht.

Wie die Polizei mitteilt, gab die unbekannte Person in dem Telefonat an, im Bereich des Heideweges im Ortsteil Königsheide einen Sprengsatz deponiert zu haben. Die Beamten bewerteten den Anruf als "ernsthaft" und leiteten polizeilichen Maßnahmen ein. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und etwa 150 Anwohner im Heideweg und im Moorweg zwischen Alter Postweg und Adolf-Kolping-Straße evakuiert. Sie kamen in bereitgestellten Bussen der BVV unter oder verließen selbstständig den Gefahrenbereich. Im Zuge dieser Maßnahmen erlitt eine 89-jährige Frau einen Schwächeanfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Durchsuchung der betroffenen Grundstücke mit einem Sprengstoffspürhund führte nicht zum Auffinden eines Sprengsatzes, heißt es in der Mitteilung. Gegen 7.45 Uhr wurden die polizeilichen Maßnahmen aufgehoben und die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ähnlicher Vorfall Anfang des Jahres

Bereits Anfang des Jahres hatte die Bombendrohung eines 14 Jahre alten Schülers die Bürger in Bremerhaven aufgeschreckt. Der Bereich rund um die Erlebnismeile Havenwelten, wo sich Mediterraneo und Klimahaus befinden, war abgesperrt worden, Mitarbeiter, Kunden und Besucher mussten die Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte waren ebenfalls mit Sprengstoffspürhunden angerückt und hatten die Gebäude durchsucht - ohne Ergebnis. Gegen den Minderjährigen wurden Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ eingeleitet.

