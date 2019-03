Zweifacher Bombenfund in Borgfeld: Entschärfung am Mittag

Evakuierung im 600-Meter-Radius

+ © Polizei Bremen Der doppelte Bombenfund in Bremen-Borgfeld und der Evakuierungsbereich im Detail. © Polizei Bremen

Zwei Weltkriegsbomben werden am Dienstagmittag in Bremen-Borgfeld entschärft. Die amerikanischen Sprengkörper wurden am Vormittag bei Sondierungsarbeiten entdeckt.