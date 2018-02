Klinikum Mitte kehrt zur Normalität zurück

Nach Kabelbrand in Kriechkeller

+ In dieser Baugrube am Klinikum Mitte ist bei Bohrarbeiten ein Kabel beschädigt worden. - Foto: dpa

Bremen - Der Brand in einem Kriechkeller am Klinikum Mitte am Dienstagmittag war nicht Folge von Bagger-, sondern von Bohrarbeiten in einer Baugrube. Das berichtete am Mittwoch ein Sprecher der Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno).