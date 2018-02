Lufthansa-Boeing fliegt im neuen Design über Bremen

Auf Werbetour unterwegs

+ © Andre van Elten Die Boeing ist im neuen Design am Donnerstag auch über Bremen geflogen. © Andre van Elten

Bremen - Die Lufthansa pinselt ihre Flugzeuge neu an. Ein erster Jumbojet im neuen Design war am Donnerstag über Bremen unterwegs. In etwa 60 Metern Höhe überflog die Boeing 747-8 den Airport und zog zahlreiche Blicke auf sich.