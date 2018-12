Mit Bodycams durch die Silvesternacht

Die Bremer Polizei hat sich für eine der einsatzreichsten Nächte des Jahres vorbereitet. Insbesondere an Discomeile, Sielwall und Schlachte halten zivile und uniformierte Polizeikräfte die Augen offen. Bodycams sind dabei auch im Einsatz. - Foto: dpa

Bremen - Die Bremer Polizei stellt sich auch in diesem Jahr wieder auf eine einsatzreiche Silvesternacht ein, sagte Sprecherin Jana Schmidt. „Einsatzkräfte werden im gesamten Stadtgebiet uniformiert und zivil unterwegs sein“, betonte sie. Einige ausgewählte Orte, wie die Sielwallkreuzung, hat die Polizei dabei den Angaben zufolge besonders im Blick.

Die Silvesternacht zähle erfahrungsgemäß zu den einsatzreichsten Nächten der Polizei, so Schmidt. Mehrere tausend Menschen feierten auf den Bremer Straßen den Jahreswechsel. Orte wie die Sielwallkreuzung, die Discomeile und die Schlachte gelten laut Schmidt als besonders beliebte Plätze zum Feiern. Über die Weihnachtsfeiertage gab es etliche Auseinandersetzungen rund um die Discomeile und den Hillmannplatz. Hier werde die Polizei „mit starken Kräften“ vertreten sein, hieß es.

Als ergänzendes Element der Deeskalation und als Mittel der polizeilichen Eigensicherung wird in der Silvesternacht die Bodycam im Einsatz sein, sagte Schmidt. Mit den anlassbezogenen Aufzeichnungen sollen potenzielle Gewalttäter abgeschreckt werden, da die aufgezeichneten Daten auch in einem sich anschließenden Strafverfahren verwendet werden dürfen. Der Einsatz von Bodycams habe sich in der Vergangenheit bereits auf der Discomeile, im Viertel sowie auf der Osterwiese und dem Freimarkt bewährt.

Wie bei anderen Großveranstaltungen auch, bewerten die Behörden in Bremen die Sicherheitslage für die Silvesternacht täglich neu, sagte die Polizeisprecherin. Sie betonte: „Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung liegen nicht vor.“

Und Sicherheitshinweise hat die Polizei auch parat: „Wenn Sie sich bedroht fühlen oder sogar körperlich bedrängt werden, machen Sie durch lautes Schreien auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern. Verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Dies gilt auch für verdächtige Beobachtungen.“ - gn

www.polizei.bremen.de