Body-Cam: Jetzt geht's richtig los

Bremen – Jetzt geht's richtig los – mit den Body-Cams bei der Polizei. In einigen Bereichen werden sie schon eingesetzt, aber ab sofort beginnt ganz offiziell der Probelauf in Bremen und Bremerhaven.

Ein Jahr lang werden die mobilen Videoüberwachungsgeräte im Einsatzdienst getestet, sagte am Donnerstag Nils Matthiesen, Sprecher der Bremer Polizei. Besucher der Discomeile kennen die Body-Cams bereits. Dort sowie am Brennpunkt Sielwall im Viertel und bei Volksfesten setzt die Bereitschaftspolizei die Körperkameras seit November 2016 regelmäßig ein. „Und zwar erfolgreich“, betonte Matthiesen. „Erfolgreich“ heißt, wenn die Beamten aggressive „Kunden“ die Aufnahme ankündigen, bringt das die Menschen „auf den Teppich“ zurück, sie besinnen sich auf besseres Benehmen. Ausnahme: Menschen unter Alkohol und Drogen. Auch der immer öfter zu beobachtende Solidarisierungseffekt zwischen Zuschauern und Betroffenen könne mit der Kamera verhindert werden, so der Polizeisprecher. Schaulustige verließen lieber den Einsatzort als selbst aufs Video zu kommen.

Polizisten mit Body-Cams tragen während des Dienstes offen erkennbar eine Weste oder einen Aufdruck auf der Uniform mit „Videodokumentation“. 16 Kamerasysteme wurden für den Einsatzdienst angeschafft. 105 speziell geschulte Beamte werden sie benutzen – in allen Stadtteilen. Matthiesen: „Die Aufnahmen werden nur anlassabhängig angefertigt, eine ständige oder anhaltende Videoüberwachung findet nicht statt.“ Alle gespeicherten Aufzeichnungen, deren Aufbewahrung nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich seien, werden seinen Angaben zufolge automatisch nach zwei Monaten gelöscht.

Hintergrund für den Einsatz der Body-Cams sind immer mehr Angriffe und Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. 350 bis 420 Polizisten werden jährlich im Dienst attackiert, ist einer Statistik des Innenressorts zu entnehmen. Mit den anlassbezogenen Aufzeichnungen sollen potenzielle Gewalttäter abgeschreckt werden, da die aufgezeichneten Daten auch in einem anschließenden Strafverfahren verwendet werden dürften.