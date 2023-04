BMW prallt frontal gegen massiven Baum: Vier Menschen verletzt

Von: Fabian Raddatz

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Samstagmorgen bei Colnrade ereignet. Ein mit vier Personen besetzter BMW prallte frontal gegen einen Baum.

Colnrade – Schwerer Unfall auf regennasser Fahrbahn im Landkreis Oldenburg: Ein mit vier Personen besetzter BMW war gegen 04:30 Uhr auf der K248 aus Richtung Wildeshausen kommend in Fahrtrichtung Colnrade unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam das Auto auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen massiven Straßenbaum.

Der Fahrer wurde beim Aufprall eingeklemmt und schwer verletzt. © Nord-West-Media TV

Während die drei Mitinsassen selbstständig das Fahrzeug verlassen konnten, wurde der Fahrer schwer im Beinbereich eingeklemmt. Das Fahrzeug war so stark deformiert, dass die Feuerwehr mit schwerem Gerät zunächst das Dach abnehmen und mit Rettungszylindern das Fahrzeug auseinander drücken musste, um an den Verletzten heranzukommen.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch seine drei Mitfahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Neben dem verunfallten BMW befanden sich noch zwei weitere PKW an der Unfallstelle, die zu der Personengruppe in dem verunfallten BMW gehörten, und beim Unfall direkt hinter dem BMW fuhren. Sie waren es auch, die die Rettungskräfte riefen.

Zur Unfallursache konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Zum Unfallzeitpunkt war es regnerisch und die Straße nass, ob dies mitursächlich für den Unfall war, müssen nun weitere Ermittlungen ergeben.