Wie Blut fließt

Bremen - Von Viviane Reineking. Blut ist dicker als Wasser – und strömt anders. Wie genau, ist allerdings noch kaum bekannt. Ändern möchte dies eine neue fächerübergreifende Forschergruppe, zu der auch Bremer Wissenschaftler des Zentrums für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen gehören.

Bisherige Experimente zum Strömungsverhalten basieren dem ZARM zufolge meist auf Wasser, das sich gleichförmig bewegt. Die meisten Gesetze der Strömungslehre sind also nicht auf den menschlichen Kreislauf und das Blut übertragbar.

Das Forscherteam reicht von Medizinern über Ingenieure bis hin zu Physikern. Es beschäftigt sich mit Krankheiten, an denen viele Menschen leiden und die nicht selten tödlich verlaufen: Neben Thrombosen sind das etwa Leiden, bei denen sich Feststoffe im Blutkreislauf ablagern und den Blutfluss behindern, so dass im schlimmsten Fall das Herz-Kreislauf-System nicht mehr funktioniert. Diese Ablagerungen entstehen ZARM-Angaben zufolge unter anderem dort, wo das Blut nicht mehr ideal strömen kann.

Die Forscher um ZARM-Physikerin Dr. Kerstin Avila (37) wollen ein grundlegendes Verständnis von Blutströmungen bekommen. „Es könnte dabei helfen, die Ursachen dieser Krankheiten besser zu verstehen – und mittelfristig auch, diese Krankheiten zu vermeiden oder effektiver zu therapieren“, so die Zarm-Sprecherin. Im Interview verrät Avila, was das Besondere am Blut ist und was sie an ihrer Arbeit fasziniert.

Was möchten Sie und Ihre Kollegen herausfinden?

Unsere Forschungsgruppe untersucht, welche Instabilitäten und Turbulenzen in einer pulsierenden Strömung (Anmerk. d. Red.: angetrieben von einer Pumpe oder dem Herzen) entstehen und wie sich Partikel in solch einer komplexen Strömung bewegen. Die Beantwortung dieser Fragen würde es ermöglichen, die Strömung des Blutes wesentlich besser zu verstehen und könnte so eine neue Perspektive auf die Entstehung von Gefäß- und Bluterkrankungen eröffnen.

Ich selbst erforsche, wie runde, harte Partikel von der pulsierenden Strömung mitbewegt werden und diese im Gegenzug wiederum die Strömung beeinflussen. Dafür bauen wir gerade ein mehr als zehn Meter langes Glasrohr auf, in dem wir dann sowohl die Wasserströmung als auch die Partikelbewegung mit vier Hochgeschwindigkeitskameras exakt vermessen können.

Warum strömt Blut anders als Wasser?

Blut besteht aus festen Bestandteilen, etwa den roten Blutzellen, und flüssigem Plasma. Durch die hohe Konzentration der Blutzellen bestimmen diese auch maßgeblich, wie das Blut strömt. So können sich beispielsweise Wirbel bilden, die in einer vergleichbaren Situation mit bloßem Wasser ganz anders aussehen oder gar nicht existieren würden. Insbesondere bei Gefäßverzweigungen oder Einschnürungen folgen die Blutzellen nicht einfach der Strömung, sondern entfalten eine eigene Dynamik. Eine weitere Eigenschaft kennen Sie vom Ketchup, wenn Sie die Flasche drücken: Erst kommt gar nichts und plötzlich ganz viel. Blut verhält sich ähnlich.

Was haben Ablagerungen mit der Blutströmung zu tun?

In unserer Forschungsgruppe untersuchen wir, wie Ablagerungen an den Wänden der Blutgefäße mit der Blutströmung wechselwirken. Dazu verfolgen wir die Bewegung einzelner Partikel und Blutzellen in der Nähe einer solchen Einschnürung. Oft bilden sich hier Wirbel. Ziel ist es herauszufinden, ob diese die Anlagerung der Partikel beschleunigen oder hemmen.

Pulsierende Strömungen gibt es nicht nur in biologischen, sondern auch in technischen Systemen ...

Ein typisches Beispiel ist der Transport von Flüssigkeiten durch Rohre, in denen die Strömung von Pumpen angetrieben wird. In Raffinerien führen die pulsierenden Ölströmungen beispielsweise zu Schwingungen der gesamten Rohrleitung und beschleunigen so den Anlagenverschleiß. Weitere Beispiele mit pulsierenden Strömungen finden sich zum Beispiel in der Lebensmittel- und Bauindustrie.

Welche Flüssigkeiten sind ähnlich komplex wie Blut?

Viele Teilaspekte von Blut finden sich in anderen Flüssigkeiten wieder und teilen die gleichen Grundlagen der Strömungsphysik. Die meisten Flüssigkeiten in der Industrie bestehen wie Blut aus mehreren Komponenten, wie beispielsweise die Pigmente in der flüssigen Wandfarbe oder die Fetttröpfchen in der Milch.

Blut ist eine extrem komplexe Flüssigkeit, die ihresgleichen sucht. Doch nicht nur die Flüssigkeit selbst ist außergewöhnlich, auch das Herz und die Blutgefäße selbst sind durch ihre Flexibilität und die zahlreichen Verzweigungen hochkomplex und mitverantwortlich für viele der strömungsmechanischen Phänomene. So kann eine rote Blutzelle beispielsweise durch ein Gefäß strömen, das kleiner ist als die Blutzelle selbst. Ein weiterer außergewöhnlicher Effekt ist die Anordnung der Blutzellen in der Strömung. Diese sind nämlich nicht einfach durchmischt, sondern wohlgeordnet mit den weißen Blutzellen in der Nähe der Gefäßwand und den roten in der Mitte.

Ziel unserer Forschungsgruppe ist es, solch komplexe Phänomene in ihre einzelnen Mechanismen zu zerlegen. Diese können dann unter Laborbedingungen und in Simulationen systematisch erforscht werden und erlauben es dann, so die zugrundeliegenden physikalischen Gesetze zu entschlüsseln.

Was fasziniert Sie besonders an Ihrer Forschung?

Die Freiheit und Interdisziplinarität. Mein Schwerpunkt ist die experimentelle Untersuchung von Strömungen. Damit kann ich beitragen, Blutströmungen besser zu verstehen, Strömungen in chemischen Reaktoren zu optimieren oder Schwappbewegungen von flüssigem Treibstoff in Raketen zu minimieren. Themen, die scheinbar fast keinen Zusammenhang haben, basieren auf den gleichen Grundlagen. Diese Grundlagen auf neue Themen anzuwenden, begeistert mich.