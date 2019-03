Die „Gartenträume“ bringen den Frühling in die Messehallen 4 und 5

Sandstein und heimische Pflanzen prägen diese Teichlandschaft mit Wasserspiel, die als Modellgarten in Halle 5 bei den „Gartenträumen“ auf der Bürgerweide zu sehen ist.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Essen, schnuppern, sehen. . . man soll einen Garten mit allen Sinnen fühlen“, sagt Beatrice Bartels; ihre Leidenschaft für Pflanzen ist gleich zu spüren. Mit ihrem Mann betreibt sie eine Gärtnerei. „Wir sind ein Familienbetrieb aus Delmenhorst.“ Ihre Pflanzen präsentiert Familie Bartels vorwiegend auf Gartenfestivals und Märkten.

Und jetzt auf der Messe „Gartenträume“, die noch bis Sonntag in den Hallen 4 und 5 auf der Bürgerweide öffnet – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. An der Tageskasse kostet eine Erwachsenen-Karte für die Messe sieben Euro.

„Unser Steckenpferd sind seltene Gehölze und Stauden-Hibiskus“, sagt Beatrice Bartels. „Dieses Wort haben eigentlich wir geprägt.“ Die Pflanzen seien so gezüchtet, dass sie es in hiesigen Beeten und Rabatten gut aushalten.

Die teils sehr farbintensiven Blüten der ursprünglich aus Asien stammenden Malvengewächse können einen Durchmesser von bis zu 25 oder 30 Zentimetern bekommen, sagt Bartels. „Die Blüten schmecken köstlich – wie Salat. Wir haben schon Marmelade daraus gemacht. Und Freunde von uns Likör.“

+ Beatrice Bartels mit Choisya-Strauch. © Kuzaj

Und sie enthalten viel Vitamin C, die Hibiskusblüten. Beatrice Bartels: „Wenn ich Halsschmerzen bekomme, weil ich so viel geschnackt habe, esse ich ‘ne Blüte mehr.“ Denn die Inhaltsstoffe wirken desinfizierend und regen die Schleimproduktion an. Ihre Gärtnerei hat etwa 40 Sorten des winterharten Stauden-Hibiskus im Programm, sagt Bartels. „Wir ziehen die selber.“

Aus eigenem Anbau kommen die Pflanzen auch in der Naturland-Gärtnerei von Susan und Jörg Rauch in Gronau (Leine). Bei den „Gartenträumen“ präsentieren sie eine ganze Reihe von Pflanzen, die helfen, Bienen, Schmetterlinge und Insekten zu erhalten. Jörg Rauch zeigt die Schwarze Kornblume – nein, das ist kein Grufti-Gewächs, der Name leitet sich von den schwarzen Samen ab. Die Blüten sind violett.

+ Dekorationselemente sorgen für atmosphärische Akzente im Garten. © Kuzaj

Apropos Blüten – die Schwarze Kornblume blüht von Mai bis Oktober, sagt Rauch. Und das „ganz ohne Pflege“. Zudem vertrage die Pflanze sonnige und schattige Plätze und nahezu jede Art von Boden. Schmetterlinge, Hummeln und Bienen freuen sich über die Schwarze Kornblume.

Regionale Naturmaterialien, heimische Pflanzen – darauf legen die ökologischen Gartengestalter von „Baumrausch“ aus Arsten großen Wert. Das Planungsbüro kümmert sich um private Gärten ebenso wie um naturnah gestaltete Firmenareale. Bei den „Gartenträumen“ hat das „Baumrausch“-Team eine Gartenanlage mit Teich und Wasserspiel aufgebaut.

+ Tulpen leuchten in Frühlingsfarben. © Kuzaj

Landschafts- und Gartenarchitektur, Deko und Floristik, Pools und Bewässerung, Grills und Gartentechnik, Pflanzen und Bäume, Sonnen- und Sichtschutz, Pavillons und Überdachungen – die Messe deckt etliche Garten- und Freiluft-Themen ab. Mehr als 80 Aussteller sind mit von der Partie. Die holländischen Organisatoren haben ein Jahr Pause gemacht, das Konzept ein wenig überdacht. Das hat sich gelohnt. Garten, Pflanzen und Natur stehen jetzt wieder eindeutig im Vordergrund. Für einen frühlingshaft farbenfrohen Gruß aus Holland sorgt zudem eine Tulpenschau.

Auch die Digitalisierung breitet sich im Garten aus – etwa bei der Bewässerung, beim Rasenmähen und bei der Beleuchtung. Eines aber kann das Digitale nicht ersetzen: das sinnliche Erleben in der analogen Gartenwelt.