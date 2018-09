Bluesrock aus Schweden

„Black River Delta“ spielen im „Tower“

+ Erik Jacobs, Erik Nilsson und Pontus Ohlsson sind „Black River Delta“. Am 4. Oktober treten die schwedischen Bluesrocker im „Tower“ auf. - Foto: Radicalis

Bremen - Von Thomas Kuzaj. BRD? Klar, Bundesrepublik Deutschland. Aber es ist auch eine andere Deutung der Abkürzung möglich. In der Musikszene jedenfalls. „Black River Delta“, so heißt eine Band, die gar nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Schweden. Und deren Musik durch und durch amerikanisch klingt. Und die jetzt in Deutschland auf Tour ist. Auf einer Tour, die die Musiker auch nach Bremen führt.