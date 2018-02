Blues und Soul statt Cello

Seth Walker im Vegesacker „Kito“

+ Seth Walker bringt natürlich seine Gitarre ins „Kito“ mit. - Foto: Black Pike Favorites/Bremen Zwei

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Blues, Soul, Jazz, Americana – all diese Genres verbindet er mühelos; sozusagen auf eine natürlich ineinanderfließende Weise. Er, das ist der amerikanische Sänger, Gitarrist und Song-writer Seth Walker (jüngstes Album: „Gotta Get Back“). Der Künstler, Jahrgang 1972, wird nun zu einem Konzert in Bremen erwartet. In der Reihe „Sparkasse in concert“ präsentiert „Bremen Zwei“ ihn im „Kito“ an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack. Der Termin: Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr. Karten kosten etwa 20 Euro.