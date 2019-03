Botanika in Bremen: Blühend und hoppelnd ins Frühjahr

Ein frühlingshafter Duft: Botanika-Sprecherin Sylvia Schuchardt schnuppert an einer Blüte des Rhododendron parryae. In Bremens grünem Wissenschaftscenter sind zur Zeit Sonderausstellungen mit Azaleen, Kaninchen und Küken zu sehen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine Menschentraube, viele Kinder, alle blicken auf ein Küken, das sich gerade aus dem Ei kämpft. Nun muss es einen Tag trocknen, bevor es aus dem Brutkasten darf.

Das grüne Wissenschaftscenter Botanika im Rhododendronpark in Horn zelebriert mit Küken, Kaninchen, vor allem aber blühenden Azaleen den Frühling. Bis zum 28. April sind die beiden Sonderausstellungen „Mümmelmann & Co.“ sowie „Farbenpracht der Azaleen“ im Mende-Haus zu sehen.

Das Küken wankt etwas irritiert in Richtung Glasscheibe. Es ist am Sonnabend als erstes geschlüpft und somit noch allein. Weitere Eier liegen aber schon im Brüter. Bis Ende April sollen im Schnitt zehn Küken pro Tag schlüpfen. In der Nähe ist schon der Kindergarten für die Küken vorbereitet. „Das Schlüpfen hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert“, sagt Daniel Abt (25), Student aus Vechta, der gerade ein Praktikum in der Botanika macht.

19 Kaninchen unterschiedlicher Rassen in der Botanika

Geselliger geht es direkt neben dem Brutkasten zu. Dort haben 19 Kaninchen verschiedenster Rassen ihr Quartier. Darunter sind einige „Deutsche Riesen“, acht bis 9,5 Kilo schwer. Zierlich ist das Kaninchen „Englische Zwergschecke“, eine junge Züchtung. Die Art durchläuft gerade das Neuzüchtungsverfahren. Das Fell ist hell, um das Maul ist ein schwarzer Fleck in Form eines Schmetterlings zu sehen. An der Seite bilden dunkle Flecken eine Art Kettenmuster.

Die Kaninchen verstehen sich gut, laufen munter umher und machen es sich gemütlich. „Es war wichtig, dass sie alle zum selben Zeitpunkt zusammengekommen sind. Ein neues Tier würde die Harmonie stören“, sagt Lars Schlüter (24), zweiter Vorsitzender des Bremer Landesverbands der Rassekaninchenzüchter. Es werden keine Kaninchen zum Streicheln herausgenommen, dafür stehen elf männliche Tiere backstage bereit.

Einfach mal Tiere streicheln

+ Nah am Mümmelmann: Bastian Conze und Sohn Hannes mit einem Kaninchen. © Kowalewski Davon profitiert auch Hannes, ein halbes Jahr alt und mit seinem Vater Bastian Conze (37) aus Delmenhorst zu Besuch. Er sitzt auf einem Heuballen und darf ein Kaninchen streicheln. Er lächelt erst das Kaninchen und dann seinen Vater an. „Die Tiere sind nett. Das ist toll für die Kinder“, sagt der Papa. „Die Azaleen sind auch prächtig.“

Die Azaleen bringen bunte Farben ins Mende-Haus. Sie blühen als kleine Büsche. Schilder informieren über Art, Zuchtjahr und Herkunftsland. Die Züchter haben den Arten oft sehr markante Namen gegeben. In hellem Rosa blüht „Michelle-Marie“, 1994 in Deutschland gezüchtet. Mit roten Blüten fällt eine Sorte auf, die sich „Hermanns Superbum bunt“ nennt, gezüchtet 1982 in Deutschland.

An jeder Ecke blüht es in der Botanika

Doch auch außerhalb des Mende-Hauses, im Rest der Botanika, blüht es prächtig. Ellenlang sind die Blätter des Rhododendron arboreum im Himalaya-Gewächshaus, der eher wie ein Baum aussieht. Der Urgroßvater der Azaleen, der Rhododendron simsii, blüht noch nicht. Schon aus mehreren Metern Abstand betört der Rhododendron parryae die Besucher mit seinem frühlingshaften Duft.

Die Abteilung Borneo und Neuguinea beeindruckt mit 100 Vireya-Arten, die zusammen mit den Azaleen die Familie der Rhododendren bilden. Auch zu sehen: ein Vireya-Rhododendron mit gelben Blüten, undenkbar bei Azaleen, denen das Gen für Gelb fehlt, erklärt Botanika-Sprecherin Sylvia Schuchardt. Im Japanischen Garten blühen neben Azaleen auch Kamelien und große Bambuspflanzen. „Mit der Sorte Concinna, gezüchtet 1848, ist hier die älteste Azalee der Sammlung zu sehen.“ Ihre Blüte lässt noch etwas auf sich warten.

Die Botanika in Horn (Deliusweg 40) erfreut sich großer Beliebtheit. In den vergangenen beiden Jahren kamen je 87.000 Besucher, 2016 waren es 71.000, so Schuchardt.

Botanika: Weitere Infos

In der Botanika sind insgesamt 300 Rhododendron-Arten zu sehen. Die Frühjahrsblüte ist im vollen Gange und erfasst in diesen Wochen die hier zu sehenden nicht winterfesten Rhododendren. Sie wird bis Ende April dauern, danach geht die Blütesaison im Rhododendronpark los. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis18 Uhr, Sonnabend/Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10,50 Euro für Erwachsene, fünf Euro für Studenten, Azubis und Kinder, Familien ab 18 Euro.