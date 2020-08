Bloß keine Enten füttern!

Trockenheit und Dauer-Hitze machen Bremens Gewässern – wie hier in den Wallanlagen – zu schaffen.

Bremen – Unter der Hitze der vergangenen Tage haben auch Bremens Gewässer kräftig gelitten, sagte am Donnerstag Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts.

„Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit mit hohen Lufttemperaturen und der langen Sonnenscheindauer sind die Temperaturen in den bremischen Gewässern in den vergangenen Tagen erheblich gestiegen – und die Wasserstände gesunken“, so der Sprecher.

All das mache auch dem Leben im Wasser zu schaffen. Tittmann: „Hohe Temperaturen beschleunigen den Stoffwechselumsatz im Gewässer – mit der Folge, dass Bakterien beim Abbau der organischen Substanz den im Wasser gelösten Sauerstoff verbrauchen.“ Das sorgt für ein Ungleichgewicht, denn: „Wasserpflanzen und Algen kommen mit der Sauerstoffproduktion tagsüber nicht mehr nach und es entwickelt sich im Gewässer ein Sauerstoffdefizit.“

Starke Regengüsse helfen Bremer Gewässern jetzt nicht

Zudem sinke mit steigenden Temperaturen auch die Wasserlöslichkeit des Sauerstoffs. Helfen kräftige Regengüsse? Sie helfen nicht, heißt es: „Verschlimmern wird sich die Situation dann, wenn durch Niederschläge angesammelte Schmutzstoffe in die Gewässer gespült werden und zusätzlich zum Sauerstoffabbau führen.“

Derweil versuchen die Deichverbände am rechten und linken Weserufer, den leidenden Gewässern mit – wie es heißt – „Zuwässerungsmaßnahmen“ zu helfen. Doch: „Die Situation wird sich erst dann wesentlich ändern, wenn die warme Wetterphase zu Ende geht, was derzeit nicht abzusehen ist.“

Entenfütterungen schaden Bremer Gewässern

Vor diesem Hintergrund sollte „unbedingt auf das Füttern von Enten und anderen Wasservögeln verzichtet werden“, so der Sprecher. Der Grund: „Dadurch werden zusätzlich organische Substanzen in die Gewässer eingebracht, was zu einem weiteren Sauerstoffabbau führt und die Gewässer und das aquatische Leben erheblich belastet.“

Von den Auswirkungen der Dauer-Hitze sind insbesondere Kanäle, Fleete und kleinere sowie flachere Gewässer – etwa in Parks – betroffen.