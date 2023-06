Von Bremen nach München: Blinde Passagiere legen 700 Kilometer auf Güterzug zurück

Von: Elias Bartl

Versteckt auf einem Güterwagon fuhren die Frauen etwa 700 Kilometer als blinde Passagiere. © Bundespolizei

Bundespolizisten wurden am Mittwoch zu einem Brand an einem Güterzug alarmiert. Statt eines Feuers entdeckten die Polizisten zwei blinde Passagiere an Bord.

München/Bremen – Am Mittwochmittag erreichte die Bundespolizeiinspektion München die Meldung über eine Rauchentwicklung an einem Güterzug. Bei der Überprüfung konnte zwar kein Rauch festgestellt werden, jedoch entdeckten die Einsatzkräfte zwei Frauen, die sich in der Wanne eines der Güterwaggons versteckt hatten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die „blinden Passagierinnen“ unglaubliche 700 Kilometer auf dem Güterzug zurückgelegt, von Bremen durch Niedersachsen bis nach München.

700 Kilometer: Frauen fahren auf Güterzug von Bremen nach München

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG hatte zuvor Rauchentwicklung und Personensichtung an dem Güterzug im Bereich München-Karlsfeld gemeldet. Doch bei der Ankunft der Bundespolizei-Streife konnte kein Rauch festgestellt werden. Der Lokführer gab an, dass er zwar keinen Rauch mehr wahrnahm, jedoch Personen in der Wanne eines Waggons entdeckt hatte. Dort fanden die Einsatzkräfte die beiden Frauen im Alter von 27 und 32 Jahren, die offensichtlich längere Zeit dort verbracht hatten. Ihr gesamter Körper war mit Bremsstaub und Schmutz bedeckt.

Auf dem Wagon entdeckten Polizisten die Frauen. © Bundespolizei

Den Angaben zufolge waren die Frauen am Vorabend um 21:10 Uhr in Bremen auf den Zug gestiegen und hatten die gesamte Strecke bis nach Karlsfeld auf dem Waggon zurückgelegt. Ihr Ziel war München. Aufgrund des Vorfalls musste die Strecke München-Treuchtlingen-Ingolstadt für etwa eine Stunde gesperrt werden, was zu erheblichen Einschränkungen im Bahnbetrieb führte.

Auf Güterzug von Bremen nach München: Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Die beiden Frauen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor der Mitfahrt auf oder in Güterzügen und betont, dass dabei Lebensgefahr bestehe.