Der Blick in die Zukunft

Offshore: Bremer Forscher verbessern Methode zur Extremwellen-Voraussage

+ Laues Lüftchen: Windräder des Windparks „Wikinger“ drehen sich in der Ostsee vor Rügen. Hohe Wellen sind nicht in Sicht. Das ändert sich zuweilen. Und so wird die Lebensdauer einer Offshore-Windenergieanlage auf maximal 20 bis 25 Jahre geschätzt. Foto: DPA/WÜSTNECK

Bremen - Von Jörg Esser. Die Windernte auf hoher See fällt immer üppiger aus. Im Jahr 2019 produzierten die knapp 1 500 in der deutschen Nord- und Ostsee installierten Anlagen fast 24,2 Terrawattstunden Strom. Das reicht rechnerisch, um sieben Millionen Haushalte zu versorgen. Das Wirtschaftsministerium bastelt unterdessen an einer Neufassung des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG). Diese sieht laut des in Bremerhaven ansässigen Branchenverbands Windenergieagentur (WAB) als Langfristziel bis 2040 vor, Offshore-Windkraftwerke in Nord- und Ostsee mit einer Gesamtleistung von 40 Gigawatt zu installieren. Darin ist ein flexiblesZwischenziel von 20 Gigawatt bis 2030 enthalten, dass übererfüllt werden darf. „Offshore-Wind ist ein Motor der Energiewende“, betonen Branchenvertreter immer wieder.