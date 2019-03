Blick ins Verborgene

Bremen - Von Steffen Koller. Vorhang auf, die Show beginnt. Rund 150 000 Besucher kommen jährlich ins Theater Bremen, sie sehen Tanz, Schauspiel und Musik. Auf der Bühne Unterhaltung, hinter den Kulissen oft der pure Stress. Doch wie sehen sie aus, die Räume, in denen die Ideen entstehen, die Kulissen gebaut und Requisiten gelagert werden? Die sechste Auflage des Festivals „Bremer Frühling“ von Auszubildenden für Auszubildende gab jetzt Einblick in sonst Verborgenes.

Ein kurzer Blick genügt Abi, dann steht ihr Urteil fest: „Der Traum jeder Frau“, sagt eine Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement. Der Fundus des Theaters ist wohl das, was man ohne zu übertreiben ein Paradies für Frauen nennen darf. Rund 50 000 Kleidungsstücke lagern hier – quietschbunte Anzüge, pompöse Kleider, ein riesiges Huhn-Kostüm, Stilvolles, Verrücktes, Klassiker. Und vor allem viel. Über Jahrzehnte angesammelt, verwalten zwei Mitarbeiterinnen die zwei riesigen Räume, die bis zur Decke voll sind, berichtet Abi. Sie führt Auszubildende zusammen mit ihrer Kollegin Kim heute durch den verschachtelten Bau des Theaters, der 17 Ein- und Ausgänge zählt. „Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich alle Wege kannte“, erinnert sich Abi an anfängliche Irrgänge durchs Haus.

Während der Fundus vermutlich jedes Frauenherz höherschlagen ließe, dürfte die Männerwelt beim Rüstmeister so richtig ins Schwärmen kommen. Geldautomaten, die Banknoten ausspeien, brennende Klaviere, riesige Puppen mit Motoren und unzählige Gegenstände, die aus dem 3D-Drucker kommen, sind nur einige Beispiele dafür, was in den Räumen der Werkstätten lagert. „Da kommt der Erfinderwahnsinn hoch“, meint Kim.

Ja, Wahnsinn ist das schon irgendwie. Wahnsinnig groß gestaltet sich das oberste Stockwerk des Gebäudes. Im Maler-Saal, in dem riesige Requisiten, Möbel und andere Gegenstände den farblichen Anstrich bekommen, durchflutet Sonnenlicht den Raum, der so groß ist wie eine kleine Turnhalle. Gleich nebenan: Tischlerei und weitere Werkstätten. Und damit auch meterhohe und zum Teil tonnenschwere Bühnenteile den Weg von einem Stockwerk ins andere finden, wurde im Haus kein gewöhnlicher Aufzug verbaut. Etwa acht Meter Höhe misst der spezielle Lastenaufzug, dessen Türen an einen Hochsicherheitstrakt erinnern.

Wesentlich filigraner, aber nicht weniger interessant, präsentiert sich dagegen die Maske. Im Workshop von Gesine und Mesina gibt’s Horror zum Mitnehmen. Teilnehmer gestalten in mehr als drei Stunden eine Zombiemaske – im Schnelldurchlauf sozusagen. Denn normalerweise brauchen die beiden dafür rund zweieinhalb Tage. Doch das Festival soll ja auch neugierig machen, aufklären, was hinter den Kulissen passiert und wie sich fast 60 Berufe, die am Theater ausgeübt werden, verteilen.

Etwa 450 Mitarbeiter sind im Haus, das in die Sparten „Musik“, „Tanz“, Schauspiel“ und „Kinder- und Jugendtheater“ unterteilt ist, beschäftigt, 20 davon sind Auszubildende, weiß Kim.

Auch damit die Zahl der Azubis konstant bleibt, veranstalten junge Menschen das Festival. „Wir wollen, dass die Berufe nicht aussterben“, so Kim. Bei diesen interessanten Einblicken stehen die Chancen tatsächlich nicht schlecht.

Weitere Infos unter

www.theaterbremen.de