Appell des Klinik-Personals: Bleibt zu Hause!

„Wir bleiben für Euch da!“

In elf Sprachen appellieren Beschäftigte des Klinikums Links der Weser (LdW) an die Menschen, in der Corona-Krise zu Hause zu bleiben. „Wir wollen damit so viele Menschen wie möglich erreichen, um Covid-19 zu besiegen“, schrieb uns Manuela Mücke, die seit 31 Jahren am LdW arbeitet und uns das Foto schickte.