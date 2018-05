Bleibt Bremen die rote Hochburg?

Bremen - Von Helmut Reuter. Das Bremer Rathaus ist fest in SPD-Hand. Und das schon seit 1945. Ob das auch 2019 so bleibt? In der Hansestadt läuft sich die Politik jedenfalls schon mal für die Landtagswahl warm.

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) steht 2019 vor einer Premiere. Noch nie war er Spitzenkandidat seiner Partei für eine Bürgerschaftswahl. Ins Amt kam er vor drei Jahren sozusagen als Ersatzmann, nachdem sein Vorgänger Jens Böhrnsen die Konsequenz aus dem schlechtesten Nachkriegs-Wahlergebnis für die SPD in Bremen zog und abtrat. Sieling will den Abwärtstrend stoppen. Frischen Wind verspricht dagegen die CDU: Sie will mit Politik-Neuling Carsten Meyer-Heder das Rathaus erobern.

„Es wird Zeit für einen Wechsel", sagt dieser selbstbewusst. Nach einer Umfrage von Infratest dimap für den „Weser-Kurier" könnte tatsächlich Bewegung in das rot-grüne Weiter-so an der Weser kommen. Diese sieht die SPD bei schwachen 26 Prozent der Stimmen, die CDU bei 24 Prozent. Der Negativrekord der Sozialdemokraten lag bei der letzten Landtagswahl bei knapp 33 Prozent.



Sieling erwartet starkes Ergebnis

Sieling zeigt sich trotzdem optimistisch, erwartet im nächsten Jahr ein starkes Ergebnis. „Die rot-grüne Koalition hat viel erreicht in den letzten Jahren", findet der 59-Jährige. So habe die Regierung den Wohnungsbau angeschoben und die Schulen mit mehr Geld ausgestattet. „Vor uns liegt nun aber noch ein Jahr konzentrierter Arbeit für unser Bundesland." Die Ärmel hochkrempeln lautet deshalb seine Parole.

In dritter Legislaturperiode regiert die SPD an der Weser schon mit den Grünen. In der Bürgerschaft ist die Mehrheit mit nur einer Stimme denkbar knapp. Aber die Koalition ist trotz einiger Querelen stabil. Die Grünen besetzen mit Finanzsenatorin Karoline Linnert (59) eine Schlüsselposition. Auch die Bremer Grünen schätzen Kontinuität, denn Linnert soll erneut Spitzenkandidatin werden. „Für Erneuerung stehe ich in der Tat nicht", räumte Linnert selbst bei ihrer Nominierung durch den Landesvorstand ein.



Bremen sei durch und durch sozialdemokratisch geprägt, sagt der Politologe und emeritierte Bremer Uni-Professor Lothar Probst. Immerhin ist Bremen der sechstgrößte Industriestandort in Deutschland. Große Betriebe wie Daimler und das Stahlwerk sind Basis für Gewerkschaften und starke Betriebsräte. Und der öffentliche Dienst sei seit Jahrzehnten sozialdemokratisch geprägt, sagt Probst. Anzeichen für eine Wechselstimmung will er deshalb nicht recht erkennen. „Das linke Lager kommt in Bremen meist auf rund 60 Prozent", so Probst. Der SPD bescheinigt er aber nach vielen Jahrzehnten an der Macht Verschleißerscheinungen.



Kleinstes Bundesland mit großen Problemen

Vor Bremen wählen noch in diesem Oktober Bayern und Hessen ein neues Landesparlament. Bremen könnte 2019 den Auftakt unter den Bundesländern am 26. Mai zeitgleich mit der Europawahl machen, über den Termin muss aber noch der Landtag abstimmen. Im Sommer und Herbst folgen dann die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen.

Bremen hat als kleinstes Bundesland große Probleme. Mit 10,1 Prozent ist die Arbeitslosenquote fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt (5,3). Bei der allgemeinen Armutsgefährdung liegt Bremen auf dem hintersten Rang der Bundesländer, und der notorisch klamme Zwei-Städte-Staat steht mit 20 Milliarden Euro in der Kreide. Jährlich machen Zinsbelastung von rund 600 Millionen Euro dem Bundesland das Atmen schwer.



500 Millionen Euro jährlich ab 2020

Allerdings ist das auch eine typische Stadtstaat-Problematik. Viele arbeiten in Bremen, wohnen aber im niedersächsischen Umland und zahlen dort auch Einkommenssteuer. Aber ab 2020 bekommt Bremen durch die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzpaktes laut Senat jährlich einen staatlichen Betrag von rund 500 Millionen Euro. „Die finanziellen Zukunftsperspektiven sind also so gut wie schon sehr lange nicht mehr", sagt Sieling, der dies auch als persönlichen Erfolg feierte.

Ob die Bremer AfD, die 2015 auf 5,5 Prozent kam, an der Weser die Erfolge von der Bundestagswahl wiederholen kann, ist fraglich. Die Partei hatte sich nach ihrem Einzug in die Bremer Bürgerschaft nach allen Regeln der Kunst politisch zerlegt und ist mittlerweile nur noch mit einem Abgeordneten dort vertreten. Die Infratest dimap-Umfrage sieht die Partei allerdings bei neun Prozent.



Ein Gradmesser für alle Parteien dürfte 2019 die Wahlbeteiligung sein. 2015 ging nur jeder zweite Wahlberechtigte an die Urne. Auch das war ein historisches Tief in Bremen. - dpa