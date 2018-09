Oleta Adams gibt Konzert mit Bremer Philharmonikern im Metropol-Theater

Bremen - Von Ralf Sussek. Ein kurzer Moment. Der letzte Ton ist verklungen. Dann, innerhalb einer Sekunde, brandet der Jubel los. Das Publikum im ausverkauften Metropol-Theater am Richtweg stößt die Welle der Begeisterung an, von der Oleta Adams sich tragen lässt. Eine im wahrsten Sinne des Wortes einzigartige Atmosphäre, schließlich ist die US-Künstlerin nur für diesen einen Auftritt nach Bremen gekommen.

Schon bevor Oleta Adams den ersten Ton angestimmt hat, kann die Soulsängerin in der Begeisterung des Publikums baden. Der lautstarke Applaus wechselt sich im Laufe des Abends mit Momenten andächtiger Stille ab, mit wuchtigem orchestralem Klangbild und leisen Klavierpassagen, mit glanzvollen Soli einzelner Orchester- oder Bandmitglieder und Sätzen, die von Herzen kommen und zu Herzen gehen.

Auch all dies macht diesen Abend einzigartig – so wie viele einzelne Momente es auch sind. „Ihr könnt filmen und fotografieren – aber es gibt nur diesen einen Moment“, sagt Adams, und die Zuhörer scheinen den Abend genau so nehmen zu wollen; als ein Erlebnis, das zu Herzen geht und im Herzen bleibt – und nicht im Speicher des Smartphones. Für dieses Erlebnis haben im Vorfeld viele Menschen viel gearbeitet. Konzertveranstalter Jan Trautmann hat schon vor viereinhalb Jahren nach einem Oleta-Adams-Konzert in Bremen die Idee gehabt und sie hartnäckig verfolgt, Steffen Drabek, freier Dirigent und Bratschist bei den Bremer Philharmonikern, hat sie als erfahrener Arrangeur für Cross-Over-Projekte nach Absprache mit der US-Sängerin dem Orchester auf den Leib – oder besser gesagt, auf den Klangkörper – geschneidert. Nun bringen er als Dirigent und seine Musikerkollegen sie auf die Bühne.

Kein Moment, in dem zu merken ist, dass dieses großartige Zusammenspiel von Orchester, Oleta Adams und ihrer Band monatelang allein über das Internet vorbereitet wurde. Gerade einmal anderthalb Tage Proben genügen für etliche Gänsehautmomente. Für die ist selbstredend vordergründig Adams’ Stimme verantwortlich, die immer noch, auch 28 Jahre nach ihrem ersten großen Single-Erfolg „Get here“, kraftvoll und gleichzeitig zu Herzen gehend durch diesen Abend trägt. Aber auch den anderen Musikern wird für ihre Momente genügend Raum gegeben, James Harrah an der Gitarre zum Beispiel, oder Backing-Sänger Lo van Gorp, der aus dem Nichts ein Saxophon-Solo bestreitet.

Auch wenn ihre erste veröffentlichte CD die (populär) erfolgreichste war, Oleta Adams zeigt abseits ihrer bejubelten Hits wie „Rhythm of Life“ oder „Windows of Hope“, bei dessen ersten Klängen sich das Metropol-Theater in eine einzige Tanzfläche verwandelt, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten. Ob Sie den Blues auf die Bühne zaubert oder mit Elton Johns „Don’t let The Sun Go Down on Me“ samt orchestraler Unterstützung die Zuhörer in die Pause geleitet – da gibt es keine Widersprüche.

All das, was sie mit Inbrunst singt, nimmt man der Künstlerin ab, ihre Trauer, ihre Hoffnung, ihre Liebe. Sogar die Tränen der Rührung, die sich bei den nicht enden wollenden Ovationen aus dem Gesicht wischt. Nach zweieinviertel Stunden haben die Gefühlswallungen ein Ende. Die Momente aber bleiben. Großartig!