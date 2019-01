Blaues Spektakel: „Blue Man Group“ zeigt Unterhaltung vom Feinsten

Bremen – Von Jan Dirk Wiewelhove. Wenn Männer mit blauen Gesichtern und feuerroten Augen auf Abflussrohren trommeln und ihnen das Publikum zujubelt, dann ist wahrscheinlich die „Blue Man Group“ am Start. Fünf Tage ist die Show zu Gast im Metropol-Theater und spielt insgesamt neun Vorstellungen. Die Premiere fand am Mittwochabend vor rund 1 200 Zuschauern statt.

Ganz leise beginnt es, die Frequenz der Trommelschläge nimmt zu, die Lautstärke steigert sich, Lichteffekte kommen hinzu, und dann sind sie zu sehen, die drei Männer mit blauen Gesichtern und Händen. Sie sprechen zwar nicht, lassen dennoch durch ihre Taten und Gesten keinen Zweifel daran, dass sie Entertainment vom Feinsten abliefern. Unterstützt werden sie von einer neonfarbenen Band, die mit Keyboard, Schlagzeug und Gitarre den rhythmischen Rahmen für die „Blue Men“ liefert.

Dabei übertreibt sie es gerade zu Beginn mit der Lautstärke, so dass der auf dem Ticket im Kleingedruckten empfohlene Gehörschutz angebracht ist. Doch im Laufe des Abends pendelt sich die Band auf ein erträgliches Maß ein. Es ist augenscheinlich die Mischung aus flotter Percussion, ständig wechselndem Lichtspielen und einer guten Portion Comedy, die das Spektakel seit Jahren zum Erfolgsgaranten werden lässt. Klar im Mittelpunkt steht der Sound, der mal auf handelsüblichen Trommeln verschiedener Größe, mal in einem Gewirr von Abflussrohren – das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Kirchenorgel aufweist – entsteht. Wieder startet das Spektakel leise, geradezu unscheinbar, dann wird es immer durchdringender und füllt den ganzen Saal, wenn sich die Band hinzugesellt. Zwischendurch wird der Fluss durch kleine Gesten und Bewegungen unterbrochen, die treffsicher für Lacher sorgen.

Wie gut sich die Blauen inszenieren, wird klar, wenn sie das Publikum einbeziehen. Ein Höhepunkt ist die Szene mit einer jungen Frau in einer eher bescheidenen Restaurant-Kulisse. Statt stattlichen Essens werden Küchlein aus der Plastikpackung serviert. Die Zuschauerin hilft beim hochkomplexen Öffnen der Verpackung. Natürlich ist dieser Akt tausendfach einstudiert, dennoch schaffen es die „Blue Men“, das Ganze immer wieder witzig zu präsentieren.

Der Abend macht einfach Spaß! Es ist Unterhaltung, ohne groß nachdenken zu müssen. Die Zuschauer können sich vom Sound und Licht treiben lassen. Zum krönenden Abschluss der 90-minütigen Show kommen acht überdimensionale Bälle auf die Bühne, die ins Publikum geworfen werden und den Spieltrieb wecken. Jeder, egal ob im Parkett oder auf dem Oberrang, will sie mal schubsen und hochwerfen.

Hinzu kommen ganz viele Luftschlangen, so dass der Abend im Metropol-Theater bunt und in einer imposanten, rhythmischen Geräuschkulisse zu Ende geht.

Weitere Termine

Die Show der 1988 gegründeten „Blue Man Group“ ist in mehr als 20 Ländern aufgeführt worden und begeisterte laut Veranstalter bereits mehr als 35 Millionen Zuschauer. Im Bremer Metropol-Theater am Richtweg treten die blauen Männer bis Sonntag, 13. Januar, auf. Die Termine: Freitag, 11. Januar, 17 und 20 Uhr; Sonnabend, 12. Januar, 13, 16 und 20 Uhr; Sonntag, 13. Januar, 14 und 18 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.