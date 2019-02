Blätter voller Andeutungen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Übermalte Buchseiten“ heißt Monika Schlerkmanns Reihe, aus der sie ein Bilderpaar in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt, Die zarten Werke in Mischtechnik sind typisch für die Bremer Malerin. Als Malgrund nutzt sie vor allem Kalenderblätter, Hefte und Buchseiten.

„Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Zeichnung“, sagt Monika Schlerkmann. Gerade in der Anfangszeit ihrer künstlerischen Laufbahn entstanden viele Akte und Porträts. Doch auch große farbintensive Bilder gehören zu ihren Werken. Meist sind sie halbabstrakt und voller Andeutungen. Dagegen sind die mit Buntstift, Acrylfarbe und Wachsstift „übermalten Buchseiten“ eher klein. Das 16 Zentimeter mal 18 Zentimeter große Motiv erinnert ein wenig an Landschaft, bleibt aber diffus. Seiner Erschafferin gefallen die aufgebrochenen Farben von Moosgrün und mattem Dunkelrot.

„Die Inhalte der ausgewählten Untergründe aus Buchseiten spielen bei der Verarbeitung keine Rolle mehr“, sagt Schlerkmann. Ihr komme es auf die Struktur an, die der durchscheinende Untergrund den einzelnen Farbschichten gibt. Stellenweise lässt sie der Ursprungsfarbe Raum. Der Rest wird halbtransparent oder deckend übermalt.

Die Kombination von Zeichnung und Fläche ist charakteristisch für Schlerkmanns Arbeiten. Immer wieder Neues auszuprobieren und auszutesten, gehört für die Bremerin aber zwingend zur künstlerischen Entwicklung. „Zu viele Wiederholungen oder Varianten einer Reihe möchte ich nicht machen“, sagt sie.

Den Weg zur Kunst beschritt die 1957 in Gelsenkirchen geborene Malerin über einen Umweg. Zwar war Kunst stets ihr Lieblingsfach, dennoch begann sie zuerst ein Studium der Ökonomie. Ihr wurde bald klar, dass sie sich in diesem Fach wahrscheinlich langweilen würde. Nach dem Vordiplom wechselte sie zur Kunst. „Ich brauche etwas Kreatives. Das Wirtschaftsstudium war eher ein Test“, sagt sie.

Wenn Schlerkmann in ihrem hauseigenen Atelier ist, läuft meist das Radio oder eine CD mit klassischer Musik. Klischees vom lockeren Künstlerdasein erfüllt sie nicht. Vormittags wird in der Regel produziert. Dabei arbeitet Schlerkmann immer an mehreren Bildern parallel. Den Abend nutzt sie, um die Resultate zu betrachten und das weitere Vorgehen zu planen. „Manchmal erledige ich dann noch ein paar Handgriffe. Ansonsten gedulde ich mich bis zum nächsten Tag, um die Arbeiten fortzuführen.“ Zu den Herausforderungen des Künstlerlebens gehöre es, konsequent und zielstrebig zu sein, weiß Schlerkmann. „Man muss viel Geduld haben, wenn man sich bei Galerien und Wettbewerben bewirbt. Rumtrödeln geht nicht. Und man muss Frust verkraften können.“

Ob wir Kunst brauchen? „Auf jeden Fall. Manchmal sagen Kunden, der Anblick eines Bildes mache sie glücklich. Und mich persönlich erfüllt die Kunst einfach. Bei politischer Kunst kommt noch der Faktor hinzu, dass sie zum Nachdenken anregen soll.“

Zu den Künstlern, die für Schlerkmann besonders bedeutend sind, zählen die Deutschen Maler Gotthard Graupner (1930 bis 2013) und Gerda Henning (1923 bis 2007). Graupners Arbeiten seien sehr meditativ, sagt die Bremerin. Der Fokus gehe auf das Bild und man sei darin wie gefangen. An Hennings abstrakten Werken gefallen Schlerkmann die „gefüllten Flächen, die einen in den Bann ziehen“. Henning spielt mit dem „Vorne und Hinten der einzelnen Schichten“. Wenn Schlerkmann jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge es ans Bremer Kulturressort - mit der Anregung, die Graphothek der Stadtbibliothek wieder in die Lage zu versetzen, Werke junger Künstlerinnen und Künstler anzukaufen und zu verleihen.