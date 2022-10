Blackout 2022 in Deutschland: So bereiten sich Bund und Länder vor

Von: Johannes Nuß

Seit der Ukraine-Krieg tobt, ist die Energieversorgung in Deutschland und Bremen in Gefahr. Schlimmstenfalls droht 2022 der Blackout. So wird sich darauf vorbereitet.

Bremen/Berlin – Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise in Deutschland lassen erahnen, dass es womöglich im bevorstehenden Winter 2022 zu einem Blackout (zu dt.: großflächiger Stromausfall) kommen könnte. Auf verschiedene Szenarien bereiten sich die Sicherheitsbehörden bereits vor. „Es geht zum Beispiel darum, bei einem etwaigen Cyberangriff auf die Stromversorgung in Berlin möglichst lange handlungsfähig zu bleiben“, erklärt dazu Olaf Lindner, Chef der zuständigen Bundespolizeidirektion 11 in Berlin. Für die Hauptstadt und das Land Berlin gibt es also einen Notfallplan. Doch, wie sieht es in den Bundesländern, beispielsweise im Land Bremen, im Falle eines Blackouts aus? Denn selbst die EU hält einen großflächigen Stromausfall in 2022 für durchaus möglich.

Blackout 2022 in Deutschland: In Bremen bereiten sich Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz vor

In Bremen arbeiten für einen Blackout in 2022 Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz zusammen – in enger Abstimmung mit dem Stromnetzbetreiber Wesernetz, wie Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Bremer Innenressorts, gegenüber buten und binnen bestätigte. Dafür haben Wesernetz und der Versorger swb Krisenstäbe gebildet, die im Fall der Fälle das Krisenmanagement übernehmen. Über Notstrom und digitalen Funk ist sichergestellt, dass die Arbeit reibungslos funktionieren kann – auch während eines Blackouts in Bremens. Anhand von digitalem Funk sollen die Krisenstäbe unabhängig vom Telefonnetz und Strom miteinander kommunizieren können.

Droht in Bremen oder in ganz Deutschland ein Blackout, also ein großflächiger Stromausfall? Die Behörden bereiten sich darauf vor. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Mit Notstromaggregaten sind auch die Kliniken ausgestattet, damit – neben einer Notstromversorgung der Häuser – etwa auch die lebenserhaltenden Maßnahmen bei betroffenen Patienten gesichert werden können. Sollte die Notstromversorgung in den Krankenhäusern aufgrund eines Blackouts 2022 nicht ausreichen, steht die Feuerwehr in Bremen parat und kann mit zusätzlichen Aggregaten aushelfen, bis die Stromversorgung wieder steht, berichtet buten und binnen.

Stromausfall bei einem Blackout: Feuerwehr und THW mit zusätzlichen Notstromaggregaten ausgerüstet

Darüber hinaus ist die Feuerwehr mit weiteren Notstromaggregaten ausgerüstet, um einsatzbereit zu bleiben. Zusätzlich verfügt das Innenressort in Bremen noch über eine Liste mit Standorten von Notstromaggregaten. Aus Sicherheitsgründen ist die Liste aber geheim, wie Rose Gerdts-Scheffler buten un binnen verriet. Auch das Technische Hilfswerk mit seinen vier Ortsverbänden ist entsprechend ausgerüstet und kann bei Bedarf weiteres Material aus Niedersachsen anfordern.

Abgesichert ist laut dem Bericht von buten un binnen die Trinkwasserversorgung bei einem Blackout – zumindest mit bis zu 15 Litern pro Tag und pro Person. Pumpen können demnach per Hand oder auch durch Aggregate bedient werden, bis aber die Versorgung flächendeckend stehen würde, würden auch dafür ein paar Tage ins Land ziehen.

Blackout 2022 in Bremen: Bei einem Stromausfall wären die meisten Tankstellen ohne Strom und nicht betriebsbereit

Über Notstromaggregate ist also das Notwendigste in der kritischen Infrastruktur abgesichert. Doch, wie kommt der Diesel und das Benzin bei einem Blackout aus den Zapfsäulen der Tankstellen und in die Notstromaggregate? Bis jetzt gebe es in ganz Bremen nur eine Tankstelle, die mit der entsprechenden Infrastruktur ausgerüstet ist. Damit dies nicht so bleibt, laufen Gespräch mit Betreibern, schreibt buten un binnen.

Letzten Endes muss sich allerdings auch die Bevölkerung selber für einen Blackout vorbereiten, wenn man entsprechend organisiert sein will. Dafür hält das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) eine Liste bereit, wie sich die Bevölkerung selber auf einen Blackout vorbereiten kann und entsprechende Essensvorräte und ähnliches anlegen können. Unter anderem wird geraten, einen Vorrat für mindestens zehn Tage anzulegen.

Blackout 2022 in Deutschland: Spezialkräfte der Bundespolizei bereiten sich auf großflächigen Stromausfall vor

Aber auch bundesweit müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit Deutschland im Falle eines Blackouts nicht völlig im Dunkeln steht. Dafür sind unter anderem die Spezialkräfte der Bundespolizei zuständig, die in der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin organisiert sind. „Wir haben unsere Reserven noch mal massiv erhöht“, sagt deren Chef Olaf Lindner. Für die gesamte Bundespolizei gebe es einen „Mindeststandard in Sachen Durchhaltefähigkeit“.

Unter dem Dach der vor fünf Jahren gegründeten Direktion 11 in Berlin sind die GSG 9 sowie alle anderen Spezialkräfte der Bundespolizei mit insgesamt sechs Dienststellen an 40 Standorten zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem Polizisten, die für die Sicherheit deutscher Diplomaten im Ausland sorgen. Beim Schutz von Bahnanlagen, um den sich die Bundespolizei in Abstimmung mit der Konzernsicherheit der Deutschen Bahn kümmert, unterstützen die Spezialkräfte mit Überwachungsflügen sowie mit einem Entschärfungsdienst, der an 15 Standorten im Bundesgebiet präsent ist.

Blackout 2022 in Bremen: Einzelne Abschnitte des Stromnetzes voneinander abgesichert

„Hybride Bedrohungen und Risiken für die kritische Infrastruktur waren für uns und für andere Fachleute immer schon ein Thema“, sagte Lindner. Auch der Schutz von Anlagen auf hoher See sei für die Spezialkräfte der Bundespolizei nicht neu, betonte Lindner, der früher Kommandeur der GSG 9 war. Er sagte: „Seit vielen Jahren haben wir Szenarien durchgespielt, wie Angriffe auf Gas-Plattformen in der Ostsee.“

Doch, wie wahrscheinlich ist ein Blackout, also ein großflächiger Stromausfall? In Bremen zumindest sei dies recht unwahrscheinlich, zitiert dazu buten un binnen Friedhelm Behrens, Sprecher des Bremer Stromversorgers swb. Dies aus dem Grund, weil einzelne Abschnitte des Stromnetzes separat abgesichert seien, so Behrens weiter. Behrens verglich das ganze einfachheitshalber mit einem Stromkreis in einem Haus, der über Sicherungen abgesichert ist. Es würden also im Fall der Fälle wahrscheinlich nur einzelne Abschnitte betroffen sein als ganz Bremen. Was auf jeden Fall hilft ist: Energie einsparen, aber richtig.(mit Material der dpa)