Rückzug: Björn Tschöpe will nicht erneut Fraktionschef der SPD werden

Bleibt der SPD eine Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz erspart?

+ © DPA Björn Tschöpe will sich nicht auf eine Kampfkandidatur einlassen und tritt nicht wieder als SPD-Fraktionschef an. © DPA

Bremen - Björn Tschöpe will nicht erneut Fraktionschef der SPD werden. Das hat der 51-Jährige am Freitag in einer persönlichen Erklärung an die Mitglieder angekündigt. Damit erspart Tschöpe, der seit zehn Jahren an der Spitze der Fraktion steht, der SPD womöglich eine Kampfabstimmung um den Top-Job.