„Night of the Proms“: Bittersüß und bildgewaltig

Fulminantes Tour-Finale in ausverkaufter Stadthalle

„Mr. Music" John Miles (links) und Ronan Keating heizten dem Publikum am Sonntagabend in der ausverkauften Bremer Stadthalle ordentlich ein.

Bremen - Von Steffen Koller. „Bittersüß“, sagte Ronan Keating. „Ich werde Euch vermissen“, hieß es von Stefanie Heinzmann: Das Pop-Klassik-Spektakel „Night of the Proms“ hat am Sonntagabend mit einem fulminanten Finale seine Deutschlandtour beendet. Vor ausverkaufter Kulisse in der Bremer Stadthalle reichten sich mehr als drei Stunden Weltstars, Altmeister und Rockröhren sprichwörtlich das Mikrofon in die Hand. Passend zur Weihnachtszeit gab es am Ende noch eine Überraschung.

72 Frauen und Männer zählt das Sinfonie-Orchester „Il Novecento“. Und so wirkt allein der Anblick dieser riesigen Menschentraube beim Betreten schon beeindruckend auf die mehr als 7.500 Zuschauer. Die Ränge in der ÖVB-Arena platzen fast aus allen Nähten, doch darauf nimmt gleich zu Beginn der Show niemand Rücksicht. Als das Orchester zunächst mit ruhigen Tönen den Abend einleitet, fahren im nächsten Augenblick die Musiker von „Time for Three“ mit einem Bühnenaufzug in die Höhe. Sie springen auf und ab, laufen von einem Ende zum nächsten, zupfen, streichen und klopfen auf ihren Violinen und Celli herum, als gäbe es kein Morgen.

Doch was hat man auch anderes erwartet, schließlich feiert die Veranstaltungsreihe „Night of the Proms“ heute ihr Finale in der Hansestadt. Der Zug aus tonnenweise Equipment, Sicherheitspersonal, Managern, Technikern und natürlich Musikern bereiste in den vergangenen gut drei Wochen neun Städte in ganz Deutschland.

Das Erfolgsrezept des umjubelten Tourabschlusses der 20. Auflage geht voll auf. Nicht nur die Schweizer Soulsängerin Stefanie Heinzmann, auch der Ire Ronan Keating (ehemals „Boyzone“) verzaubert die Massen, die ihrerseits mit einem Meer aus bunten Lichtern antworten. Als der 39-Jährige seinen Song „Life is a Rollercoaster“ anstimmt und durch die Reihen läuft, flippt das Publikum vollkommen aus.

Natasha Bedingfield war eine der Sängerinnen bei der „Night of the Proms" in der Bremer Stadthalle.

Vogelschwärme fliegen über die riesige Leinwand, eine Wüstenlandschaft erstreckt sich hinter dem Orchester, das so groß ist, dass das rockende Rückgrat „NOTP Backbone“ und der Chor „Fine Fleur“ zumindest rein optisch fast verschwindet. Was für die Sichtbarkeit gilt, gilt letztlich nicht für die Ohren. Denn sowohl Chor, Rockband als auch das Trio um „Pretty Vanillas“ verschmelzen zu einem fast perfekten Potpourri aus Klängen der vergangenen 300 Jahre Musikgeschichte.

Sorgt Ronan Keating, bekleidet mit feinem Sakko, für schmachtende Blicke des weiblichen Publikums, bezaubert die brasilianische Dirigentin Alexandra Arrieche die Männer mit Aussehen und einer virtuosen Show an den Dirigentenstäben.

Da wünscht sich sogar Moderator Uwe Bahn, mit ihr „mal im Aufzug steckenzubleiben“. Während Keating, Heinzmann und die britische Sängerin Natasha Bedingfield („Soulmate“) zusammen auf etwa 43 Jahre in der Branche kommen, gibt es die Männer von „Simple Minds“ um Jim Kerr und Charlie Burchill fast genauso lange. Bevor mit ihrem Welthit „Don’t you forget about me“ die Halle aus dem Häuschen ist, wird es nochmal spannend.

Trommelwirbel, das Licht wird gedimmt – und auf der Leinwand erscheint kein geringer als „Supertramp“-Sänger Roger Hodgson. Er ist einer von vielen, der am 3. Dezember 2017 die Halle zum Kochen bringen will. Denn dann heißt es wieder: „Herzlich willkommen zu ,Night of the Proms' in Bremen!“ Oder wie es eine Zuschauerin formuliert: „Das war und wird wieder ein unvergessliches Erlebnis.“