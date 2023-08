Bissiger Auftakt mit Pinocchio im Bremer Bürgerpark

Von: Martin Kowalewski

Viel los auf der Bühne im Bürgerpark: Tischlerin Sophia Meloni (Svea Auerbach, v.l.), Pinocchio (Michael Meyer), der gerade von Tischler Geppetto (Erik Rossbander) den Hintern versohlt bekommt, und im Hintergrund die Schnecke (Maria Hinze). © Kowalewski

Die Melcherswiese im Bremer Bürgerpark wird wieder wieder zur Theaterbühne. Am Mittwochabend hat das Open-Air-Festival „Shakespeare im Park“ begonnen. Mit Pinocchio, ohne Shakespeare.

Bremen – Ein lauer Sommerabend auf der Melcherswiese im Bürgerpark. Leute genießen einen Wein. Die Vögel zwitschern. So beginnt am Mittwochabend die 28. Saison vom Open-Air-Theaterfestival „Shakespeare im Park“ – mit der Bremer Shakespeare Company, allerdings nicht mit Shakespeare. Vielmehr gibt es ein „garstiges Märchen“ nach Carlo Collodi: „Pinocchio, auch für Erwachsene“.

Bitterböse, aber auch mit lustigen Sequenzen beeindruckt das Stück in der Text- und Spielfassung von Johanna Schall und Grit van Dyk auch noch nach seiner Umbenennung durch märchenhafte, bunte Szenerien, die aber eine bitterböse Wirklichkeit durchscheinen lassen. Immer wieder wird deutlich, wie Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden auf üble Art geformt und fehlgeleitet werden. So auch Pinocchio (Michael Meyer), der als Marionette aus Holz das Ziel hat, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. Er trifft auf eine Welt, die wahrlich ungeeignet ist, da gut voranzukommen.

Als der Tischler Geppetto (Erik Rossbander) ihn aus einem Stück Holz herstellt, strampeln als erstes die Beine. Geppetto bekommt auch einen Tritt in den Allerwertesten ab. Pinocchio ist schon eine sehr lebendige Erscheinung. Das bringt seinen Schöpfer relativ schnell dazu, ihm den Hintern zu versohlen, worauf er vorübergehend im Gefängnis landet. Dennoch: Pinocchio liebt seinen Schöpfer und will ihm gefallen, lernen und Start-Ups gründen. Geppetto verkauft seinen Mantel, damit Pinocchio eine Fibel für die Schule bekommt.

Geppetto, die Grille und eine „Blaue Fee“

Ihm wohlgesonnen ist auch eine Grille, die ihn zu Fleiß und Strebsamkeit ermuntert und vor den Gefahren der Welt warnt. Petra-Janina Schultz verleiht dem Insekt ein teilweise hysterisch bemühtes Auftreten. Sie bleibt, obwohl Pinocchio sie sogar mit einer Axt attackiert. Stark modernisiert und in ihrem Auftreten zurückgenommen, erscheint die gute Fee, hier die „Blaue Fee“ (Petra Janina Schultz) mit blauen Haaren, die zudem in einer Kiste lebt. Auch sie will nur Gutes für Pinocchio.

Ganz anders sind der Fuchs (Svea Auerbach) und der Kater (Erik Rossbander). Sie wollen Pinocchio um vier Münzen bringen, die er geschenkt bekam. Sie lotsen ihn in ein vermeintliches Wunderland, wo aus Geld noch mehr Geld wächst. Der Fuchs greift zum Handy und holt sich Finanz-Expertise ein. Gestohlen wird das Geld dann ganz traditionell. Rossbander verkörpert außerdem einen nett wirkenden Herrn mit übler Geschäftsidee, die ihn reich gemacht hat. Er lockt Kinder in das „Land der Spiele“. So auch Pinocchio und dessen Mitschüler Docht (Svea Auerbach). Es darf dann richtig gezockt werden. Aber mit Folgen: Wenn die beiden sprechen, kommen plötzlich Eselslaute hinzu. Lacher im Publikum, aber eine schlimme Geschichte. Auch Eselsohren wachsen den Kindern. Schließlich verkauft der „nette Herr“ die Kinder als Esel weiter. Pinocchio landet und leidet in einem Zirkus.

Beleuchtung schafft Gemütlichkeit

Bereits zur Pause hat sich die Atmosphäre vereändert. Es ist dunkel geworden. Einige Zuschauer haben es sich auf Decken gemütlich gemacht, ein ganzes Stück weg von der Bühne, teilweise mit Essen dabei. Man kann aber gut sehen, wie sich eine vierköpfige Familie unterhält.

Der Theaterabend gefällt. Die Besucher versorgen sich mit Bratwurst und Getränken. Bunte Beleuchtung schafft Gemütlichkeit. Auch eine verzierte Säule auf der nahen Melchersbrücke hebt sich rötlich beleuchtet vom Dunkel ab. Die Melcherswiese ist einfach ein stimmungsträchtiger Spielort. „Shakespeare im Park“ läuft noch bis Sonntag, 27. August.