„Bingo-Bär“ und Braunkohl

Aktionen in der Berliner Freiheit

+ © Invo „Bingo-Bär“ Michael Thürnau kommt in die Vahr. © Invo

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Michael Thürnau, als „Bingo-Bär“ bekanntgewordener Moderator, Entertainer und Buchautor, tritt in Bremen auf. In der Vahr, um genau zu sein. Noch genauer: in der Berliner Freiheit. Dort spielt Thürnau, Jahrgang 1963, mit Besuchern des Einkaufszentrums – na, was wohl? Richtig, Bingo! Praktisch wie in seiner NDR-Fernsehsendung. Nur eben in echt, live und hautnah. Die Termine: Sonnabend, 27. Januar, um 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr.