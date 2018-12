Bremer Rotarier ziehen Spenden-Bilanz für das Jahr 2018

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Tue Gutes und rede darüber, das gilt (nicht zuletzt) auch in der Vorweihnachtszeit. In einer Zeit also, in der mit Blick auf das ausklingende Jahr auch schon mal Bilanz gezogen wird. Genau das haben die acht Bremer Rotary-Clubs jetzt getan.

Dem Motto des selbstlosen Dienens („Service above self“) verpflichtet, haben die Service-Clubs in diesem Jahr insgesamt 171 676 Euro für „überwiegend soziale Angebote in Bremen und der Welt“ gespendet, wie ein Sprecher berichtet. Im Jahr zuvor waren es 163.000 Euro gewesen. Die größte Einzelspende dieses Jahres – nämlich: etwa 14.000 Euro für die Bremer Krebsgesellschaft – kam durch ein von Rotariern organisiertes Benefizkonzert des Bremer Frauenchors „Good Weibs“ zusammen.

„Jeder der acht Bremer Rotary-Clubs entscheidet für sich, welches Projekt und welche Einrichtung er unterstützen möchte. Die Bandbreite entspricht der Bedürftigkeit in der Gesellschaft“, sagt der Sprecher.

So unterstützt der Club Bremen-Neuenlande unter anderem schwerpunktmäßig das „Haus der Familie“ mit 10.000 Euro. „Das Geld wird genutzt, um Eltern bei der Bewältigung der Kindererziehung zu helfen sowie mit Kindern aus armen Familien in den Zoo am Meer zu fahren. Außerdem werden Fahrradkurse für Migranten angeboten“, heißt es.

Böttcherstraße unterstützt Wohngruppe Grasdorf

Der Rotary-Club Bremen-Böttcherstraße fördert schon seit Längerem die Wohngruppe Grasdorf der Diakonischen Hilfe. Dort werden acht traumatisierte Kinder heilpädagogisch betreut.

Der Club Bremen-Roland stattete die Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für 6000 Euro mit neuen Rettungswesten aus. Damit sind die Helfer bei ihren zuweilen gefährlichen Einsätzen besser geschützt.

Die Rotarier aus Vegesack überzeugten die sieben anderen Bremer Clubs, die „Good Weibs“ zu einem Benefizkonzert in die Friedenskirche einzuladen. Die acht Clubs teilten sich die Organisationskosten, so dass der Reinerlös komplett an die Bremer Krebsgesellschaft floss.

Der Rotary-Club Bremen-Hansa unterstützt seit mehr als 40 Jahren die Kindertagesstätte „Bethlehem Creche“ in Sri Lanka. Der Club überweist jährlich mehrere 1000 Euro und zählt damit zu den verlässlichsten Spendern für die Ernährung der 85 Kinder in einem der ärmsten Viertel der Hauptstadt Colombo.

Bremen-Weser engagiert sich in Myanmar

Ebenfalls in der Ferne, nämlich in Myanmar, engagiert sich der Club Bremen-Weser bei der „Mudita Foundation“. Die Stiftung betreibt eine Schule für 3000 Kinder und einen Kindergarten mit 200 Kindern.

Der Rotary-Club Bremen-Bürgerpark hat unter anderem dabei geholfen, einen Grundstock für den „Musikfonds“ der Bremer Philharmoniker anzulegen. „Die Musiker verwenden das Geld, um auch Kindern aus armen Familien die Teilnahme an Kursen der eigenen Musikwerkstatt zu ermöglichen“, so der Sprecher weiter. Das „Projekt Luisa“ des Frauennotrufs bekommt bereits seit mehreren Jahren jeweils 3000 Euro.

Der Rotary-Club Bremen, der älteste dieser Clubs in der Hansestadt, unterstützt unter anderem die Obdachlosen-Betreuung der Inneren Mission, unterhält eine Patenschaft mit der Schule am Pulverberg und fördert den „Bremer Treff“.

Zudem beteiligen sich fast alle Bremer Clubs an der deutschlandweiten Rotary-Aktion zur Förderung des Lesens. Im Rahmen des Projekts „Lesen lernen, Leben lernen“ (LLLL) verteilen die Clubs einmal im Jahr Bücher an Erstklässler mehrerer Bremer Grundschulen.

Lateinnachrichten feiern Comeback

Die Lateinnachrichten sind wieder da. Die Hörfunkwelle „Bremen Zwei“ setzt damit eine Tradition fort. Das Programm von Radio Bremen hatte die deutschlandweit einzigartigen „Nuntii Latini“ Ende vorigen Jahres eingestellt, nachdem die bisherige Redaktion ehemaliger Lateinlehrer die Arbeit nach 14 Jahren aus Altersgründen eingestellt hatte.

Nun aber ließen sich neue Bremer Lateinlehrer für das Projekt begeistern. „Jeweils zum Ende eines Monats ist ein Paket aus lateinischen Nachrichten online zu lesen und in den Null-Uhr-Nachrichten im normalen Programm auch zu hören“, heißt es fröhlich im Sender. Und was da unter www.bremenzwei.de/lateinnachrichten als Monatsrückschau zu finden ist, ist keineswegs bloß ein philologischer Gag.

„Durch die Besonderheit, für normale Dinge des Alltags wie Autos, Handys und politische Phänomene lateinische Umschreibungen zu finden, leisten die ,Nuntii Latini‘ einen Beitrag zur Aktualisierung des Lateinischen“, heißt es. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) etwa wird da zum „Praefectus Urbis Bremensis Carsten Sieling“. Was will man mehr? Um die Latein-Nachrichten kümmern sich ehrenamtlich Antje Dubral, Dennis Koch, Katharina Nickisch, Aljoscha Riehn, Imke Tschöpe und Berit Wenderhold.