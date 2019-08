Bilder an Bord

Der Fotograf Hanns Tschira hat auf berühmten Schiffen des Norddeutschen Lloyd gearbeitet. Am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven werden seine Arbeiten nun systematisch erforscht. Foto: DSM/SAMMLUNG HANNS TSCHIRA

Bremerhaven – Es war die große Zeit der Passagierschifffahrt, die auch zu seiner großen Zeit wurde: Hanns Tschira (1899 bis 1957), Sohn eines badischen Hoffotografen, verbrachte viele Jahre als Bordfotograf auf legendären Schiffen des Norddeutschen Lloyd (NDL) – so zum Beispiel auf der „Bremen“ und auf der „Columbus“.

Erinnerungsfotos für die Passagiere gehörten hier ebenso zu seinen Aufgaben wie Werbeaufnahmen für die weltweit bekannte Bremer Reederei. Das Werk von Hanns Tschira steht jetzt im Mittelpunkt einer Forschungsarbeit am Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven.

Das DSM ist seit 2003 im Besitz einer Sammlung von Tschiras Fotografien. Sie umfasst etwa 55 000 Negative und Diapositive sowie 850 private Fotoalben mit Bildmaterial, das Hanns Tschira an Bord der Schiffe „Bremen“ und „Columbus“ aufgenommen hat. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war Bordfotografie eine professionell angebotene Dienstleistung für wohlhabende Passagiere.

„In der Geschichte der Fotografie stellt die Bordfotografie eine bisher wenig erforschte Nische der angewandten Reisefotografie dar, die sich exklusiv mit maritimen Themen beschäftigt“, sagt die Kunst- und Fotohistorikerin Dr. Hanin Hannouch, die seit Januar im Rahmen eines Forschungsaufenthalts am DSM arbeitet.

Als kommerzielle Tätigkeit ist die Bordfotografie an der Grenze von Werbung und Kunst angesiedelt – und zugleich ein wichtiges Segment eines sich entwickelnden Fotografiemarktes im Zusammenhang mit Schifffahrtsgesellschaften.

Bordfotografien vermitteln laut Hannouch einen Eindruck zeitgenössischer Auffassungen von Heimat und Identität. Dadurch spiegeln sich gesellschaftliche Werte wider, aber auch kollektive und persönliche Vorurteile – sowie Wünsche und Träume der Menschen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg.

Tschiras Motive während seiner Zeit als Bordfotograf des Norddeutschen Lloyd von 1927 bis 1940 bilden vielfach das mondäne Leben der Passagiere ab. Darunter sind Aufnahmen berühmter Persönlichkeiten wie Marlene Dietrich, Porträts von Kapitänen, aber auch Fotos von Arbeitern an Bord, von einzelnen Schiffen und speziellen Linienfahrten.

„Ganz besonders die letzte Reise der ,Bremen‘ kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als das Schiff in einem Tarnanstrich von New York nach Murmansk fuhr, hat Tschira mit der Kamera begleitet“, so Hannouch. Das Bildmaterial dieser Fahrt floss 1940 in das propagandistische Buch „Die ,Bremen‘ kehrt heim – deutscher Seemannsgeist und deutsche Kameradschaft retten ein Schiff“ ein.

Im Fokus von Hannouchs Forschungsarbeit stehen Tschiras Fotografien, die im Kontext der NS-Zeit verwendet wurden – und die „exotischen Motive“ aus europäischen Kolonien. Die Wissenschaftlerin untersucht die visuelle Kultur der Zeit, um einen tieferen Einblick in die Ästhetik von Tschiras Bildern zu bekommen und ein Verständnis für die Beeinflussung anderer Medien (wie Werbeplakate und Postkarten). Hannouch möchte genau wissen, was die Fotos aussagen.

Was steckt hinter dem Foto? Was sagt es über die Kommerzialisierung von Menschen anderer Kulturkreise aus? In welcher Verbindung stand Tschira zum Nationalsozialismus? Die Wissenschaftlerin möchte Antworten auf Fragen wie diese finden.

Von 1940 bis 1946 arbeitete Tschira in Berlin, wo er mit seinem Kooperationspartner Kurt Kloeppel eine Fotoagentur gründete. In dieser Zeit porträtierte Tschira verschiedene Akteure des kulturellen Lebens der NS-Jahre. Einige seiner Fotos aus der Sammlung des DSM wurden in nationalsozialistischen Zeitungen und Büchern veröffentlicht. Jedoch wurde bisher weder eine NSDAP-Mitgliedschaft belegt noch wurden Entnazifizierungsakten von Tschira gefunden. kuz