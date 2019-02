Übersee-Museum: Fotografien zeigen kolonialen Alltag deutscher Kaufleute

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Bremer Kaufmann Johann Lauts traf 1878 eine Entscheidung von einiger Tragweite. Er wanderte aus - nach Hongkong, wo er sich beruflich niederließ und mit seiner Familie 30 Jahre lang blieb. Und wo er privat sehr viel fotografierte. 40 Aufnahmen aus dem Alltag des Kaufmanns bilden nun gemeinsam mit zwölf Objekten aus der China-Sammlung des Hauses die Ausstellung „Hongkong Connection“, die das Übersee-Museum bis zum 21. April in seinem Kabinett zeigt.

Die Schau gibt einen Einblick in den kolonialen Alltag deutscher Kaufleute in China um 1900. Doch wieso Hongkong, wenn man auch in Bremen arbeiten kann? „Nach der Niederlage Chinas in den Opiumkriegen ergriffen viele Kaufleute die günstige Gelegenheit, Handel in den chinesischen Hafenstädten zu betreiben“, heißt es im Übersee-Museum. Johann Lauts (1855 bis 1944) war einer von ihnen. Er steht nun gewissermaßen beispielhaft für eine Periode der Geschichte.

Pferderennen, Ausflüge in das Umland, gemeinsames Picknicken mit Familie und Freunden - Dinge wie diese bestimmten neben der Arbeit den Alltag europäischer Kaufleute in China. Man blieb weitgehend unter sich. Und man hatte seine Rituale. „Die Sonntagsspaziergänge waren wichtig“, sagt Jan Waßmann. Der 1987 geborene Wissenschaftler kuratierte die Ausstellung „Hongkong Connection“ im Zuge seiner Masterarbeit im Studiengang „Museum und Ausstellung“ an der Universität Oldenburg.

Am Beispiel des Bremer Kaufmanns Lauts werde deutlich, wie abgeschottet die Kaufleute von der chinesischen Bevölkerung waren, so Waßmann. Der Kurator recherchierte und bereitete den fotografischen Nachlass von Lauts auf. Der besteht aus mehr als 1 000 Bildern, die in der Zeit zwischen 1890 und 1906 entstanden sind. Sie gehören zum Bildarchiv des Übersee-Museums, zu dem laut Dr. Renate Noda, Leiterin der Abteilung Völkerkunde, insgesamt etwa 37 000 Fotografien zählen. Lauts hielt zudem Kontakt zu dem damals noch jungen Bremer Übersee-Museum. Über seine Kontakte kamen Sammlungsstücke bremischer Händler aus China in das Museum.

Ab 1878 hatte Lauts in Hongkong zunächst für die Bremer Firma Melchers & Co. gearbeitet. 1884 machte er sich dort dann als Kaufmann selbstständig und verdiente ein Vermögen mit dem Import europäischer Waren, darunter Bremer Bier - sowie mit der Verschiffung chinesischer Arbeitskräfte in europäische Kolonien und mit dem Handel von Petroleum.

Die Fotografien zeigen unter anderem, dass Lauts einen Großteil seiner Freizeit im deutschen Klub „Germania“ verbrachte. Zeitweise war er dort auch Präsident. Waßmann: „Die Deutschen in Hongkong bildeten eine relativ geschlossene Gemeinschaft - mit dem Klub als Zentrum.“ Verschiedene Aufnahmen zeigen Ansichten aus dem höher gelegenen Villenviertel, in dem Lauts wohnte. „Chinesen, mit Ausnahme der vielen Hausangestellten, war es verboten, hier zu wohnen“, so Waßmann. Als Lastenträger waren sie willkommen, um die Villenbewohner in Tragestühlen den Berg hinauf und hinunter zu schleppen. Zu Fuß war der Weg den Europäern zu anstrengend.

1908 kehrte Johann Lauts mit seiner Familie nach Bremen zurück. Die Geschäfte liefen nicht mehr so gut und seine Ehefrau Louisa Suzanna Lauts war oft krank. 1910 wurde der Kaufmann Mitglied der Bürgerschaft.