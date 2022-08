Polizeibericht

+ © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild Die Bremer Polizei sucht nach Zeugen. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

In Bremen ist in der Nacht zu Montag ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein Mann stach auf seine Ex-Freundin ein und verletzte dann sich selbst.

Bremen – Die Bremer Polizei wurde in der Nacht zu Montag, 15. August 2022, in den Stadtteil Gröpelingen gerufen. Dort soll ein 46-Jähriger erst seine Ex-Freundin (34) und dann sich selbst mit einem Messer verletzt haben. Die Attacke fand in der Wohnung der Frau statt. Zuvor hatten sich beide gestritten, berichtet die Polizei.

Beide Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Beziehungs-Drama in Bremen: Mann verletzt Ex mit Messer – dann sich selbst

Weitere Polizeimeldungen aus Bremen und umzu: Auf der Nordsee-Insel Borkum gerieten in der Nacht zu Montag neun Autos in Brand. Der Schaden ist immens, wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Wie die Autos in Brand gerieten, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Derweil wüten Waldbrände in Niedersachsen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Beide Brandherde befanden sich in der Nähe der Stadt Bleckede, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Brände breiteten sich auf jeweils 5000 und 750 Quadratmeter aus.

Zudem schweben in Bremen zwei Männer nach Angriffen mit Stichwaffen in Lebensgefahr. Sowohl am Samstagabend, 13. August 2022, als auch am Sonntag, 14. August 2022, ist es in der Hansestadt zu den brutalen Attacken gekommen.