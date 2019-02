Bezaubernd schön!

„Showtime“ bei „Holiday on Ice“ / Olympiasieger begeistern bei Bremer Premiere

+ Aljona Savchenko und Bruno Massot. Foto: vr

Bremen - VON VIVIANE REINEKING. „Holiday on Ice“ feiert sich selbst mit einer großen Geburtstagsparty. Anlass, in Erinnerungen zu schwelgen, einen Blick zurückzuwerfen. Die aktuelle Produktion „Showtime“ zeichnet die 75-jährige Geschichte der weltweit bekannten Eisshow nach - vom Casting der ersten Eisläufer 1943 bis zur aufregenden Welttournee über alle Kontinente. Die rund 2 400 Zuschauer in der nicht ganz ausverkauften Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) - Platz war für 3 000 Menschen - erleben am Mittwochabend eine abwechslungsreiche und mit vielen Wow-Momenten gespickte Show.