Bewegung in Bremen: Innensenator kickt „Voi“ und „Tier“ vom E-Scooter-Markt

Von: Steffen Maas

Zwei neue Anbieter werden die Bremer ab dem 1. Mai 2023 mit E-Scootern versorgen. Der Innensenator vergab neue Lizenzen – und verschärfte zudem die Auflagen.

Bremen – In Bremen werden ab dem 1. Mai 2023 zwei neue Anbieter die kontroversen E-Scooter bereitstellen: Wie das Innenressort am Dienstag mitteilte, laufen die Lizenzen der bisherigen Versorger Tier und Voi aus und werden nicht verlängert. Künftig können Bremerinnen und Bremer auf den geliehenen Elektro-Scootern von Lime und Bolt durch die Hansestadt sausen. Neben dem Sausen ist vor allem das Parken der Leih-Gefährte ein großes Ärgernis – hier ändert die Stadt deshalb einiges.

E-Scooter in Bremen: Neue Anbieter kriegen Auflagen zum Abstellen der Roller

Denn die Sondererlaubnis, die die Mobilitätsunternehmen Lime und Bolt jetzt vom Ordnungsamt Bremen bekommen, sind an neue Bedingungen geknüpft – vor allem, was das Parken der Geräte angeht und „Beeinträchtigungen durch das Abstellen der Fahrzeuge möglichst zu verhindern“.

Achtlos abgestellte Roller dürfen Gehwege nicht versperren und zur Stolperfalle werden.

Um störende E-Scooter kümmert sich bald eine Bremer Fußpatrouille

Daher würden „insbesondere aus Gründen der Sicherheit“ an einigen Stellen Auflagen verschärft oder neue eingefügt. Konkret werden sich die neuen Verleihunternehmen jetzt um neues Personal bemühen müssen, denn: Sie werden zukünftig verpflichtet, eine sogenannte „Fußpatrouille“ einzusetzen. Diese Beschäftigten sollen sich ausschließlich darum kümmern, E-Scooter umzuparken, die nicht barrierefrei, nicht sicher oder nicht ordnungsgemäß abgestellt wurden, umgeworfen oder umgefallen sind.

Lime und Bolt heißen die neuen Anbieter für E-Scooter in Bremen. Sie müssen mit der Erteilung der Lizenz aber strengere Auflagen erfüllen als ihre Vorgänger. (Montage) © Edith Geuppert/Sina Schuldt/Julian Weber/dpa(3)

Durch eine weitere Verschärfung der Auflagen soll das zudem zügiger geschehen. Statt bisher sechs Stunden wird den E-Scooter-Leihern ab dem 1. Mai 2023 nur noch drei Stunden sogenannte Reaktionszeit eingeräumt. Tagsüber muss ein störender Roller also spätestens drei Stunden nach Meldung umgeparkt oder entfernt sein.

Bremer Innenressort lässt immer nur zwei Anbieter auf dem Markt zu – Voi und Tier erreichten Limit nicht

Bolt und Lime statt Voi und Tier also. Dass letztere aus der Hansestadt gekickt wurden, liegt auch an der Begrenzung auf zwei Anbieter und nicht erreichten bürokratischen Hürden. Laut dem Bremer Sondernutzungskonzept dürfen nämlich nur zwei Anbieter gleichzeitig jeweils 1250 E-Scooter in Bremen bereitstellen.

Voi und Tier hatten diese Obergrenze laut Bremer Innenbehörde nicht erreicht – und mussten deshalb den Markt räumen. Vier Anbieter hatten sich um die freiwerdenden Plätze bemüht, den Zuschlag erhielten jetzt Lime und Bolt. Ob die Verleihunternehmen das 2500-E-Scooter-Volumen ausfüllen können, sei „noch nicht absehbar“, wie das Büro des Innensenators in einer Mitteilung zugab. Die neue Lizenz gilt für zwei Jahre.