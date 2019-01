„Feuerwerk der Turnkunst“ begeistert mit „Connected“ 15.000 Zuschauer

Bremen - Von Martin Kowalewski. Alles ist miteinander verbunden. Das ist das Thema des Programms „Connected“ der Show „Feuerwerk der Turnkunst“, die am Mittwoch- und Donnerstagabend rund 15.000 Besucher in der Stadthalle (ÖVB-Arena) begeistert hat.

Grüne Bänder hängen in einem wilden Geflecht von der Decke. Das Showteam kommt in die Halle, die Artisten verwickeln sich in die Bänder. Spot auf einen Mann, der das alles ein bisschen entwirrt. Schließlich reißen die Künstler die Bänder ab und gehen – das Bändergeflecht nach sich ziehend.

Immer wieder wickelt sich auch Alexander Weibel ein. Er zeigt eine Übung am Multischlappseil, einem Bündel aus sechs Seilen. Der Spanier hangelt von einer Seite des Gebildes zur anderen, fällt elegant zurück. Er balanciert auf dem obersten der Seile wie ein Hochseil-Künstler, bekommt eine Geige gereicht und beginnt zu spielen. Weibel verbindet Arme und Beine mit vier Bändern. Sein Körper dreht sich immer schneller und wickelt die Seile zusammen, schließlich springt er ab.

Professor Wacko aus Russland lässt etwas auf sich warten, bis er im Publikum aufsteht und die Treppe in Richtung der Spielfläche hinabstürzt, rollt und taumelt. Ein kleiner Turm mit einem Sprungbrett ist aufgebaut, davor allerdings kein Becken, sondern eine ganz dicke Matte. Beim Sprung vom Brett gehen Wacko und die Matte zunächst nur eine kurze Verbindung ein. Der bärtige, alte Professor saust wieder hoch und steht erneut auf dem Brett. Bei einem weiteren Sprung schleudert ihn die Matte dreimal wieder hoch, drei Gelegenheiten für witzige wilde Bewegungen, bevor er gekonnt wie ein Stuntman von der Matte fliegt. Viel Lacher und Beifall aus dem Publikum!

Die fünf Breakdancer der „Dancefloor Destruction Crew“ aus Schweinfurt, schon zweimal Weltmeister, kommen dreimal in die Arena. Ihr erster Auftritt erfolgt in einer Kulisse aus Tonnen. Aus den äußeren gehen Feuerstöße in die Luft. Im Inneren der Szenerie umtanzen die Crew-Mitglieder Tonnen, rollen ihre Oberkörper über diese und zeigen darauf Breakdance. Mit viel Kraft drehen sie ihre Körper kerzengerade in die Höhe gestreckt. Später verbinden sie Breakdance mit bayerischer Mund- und Tanzart. Sie klopfen auf ihre Schuhsohlen und Schenkel. Das kommt bei den Zuschauern gut an. Nicht viel später tanzen die Weltmeister auf dem Boden liegend Wellenbewegungen zu knackigen Beats.

Zart und sinnlich, dann aber vor Temperament geradezu überbordend wirkt die Partnerakrobatik von Alex & Felice, die auch Teil des Showteams von „Feuerwerk der Turnkunst“ sind. Mal verschmelzen beide geradezu in einem Geflecht ihrer Körper, mal streben sie tanzend auseinander, wobei die Beziehung und Anziehung zwischen den beiden immer deutlich ist. Es vergehen nur Augenblicke, bis beide über ihre tänzerische Akrobatik wieder verbunden sind.

Die Rhythmische Sportgymnastik des Vereins Bremen 1860 ist der lokale Gast in Bremen. Die Gymnastinnen zwischen zwölf und 20 Jahren turnen mit Reifen, rollen Bänder aus, wie eine sich entfaltende Blüte. Ein Mädchen umtanzt sie, dreht Pirouetten, macht Radschlag. Die Reifen fliegen hoch, elegant schlüpfen die Turnerinnen darunter durch und fangen sie wieder ein.

Jana Knie-Schontz aus Ganderkesee ist besonders von der Darbietung „You and I“ von Musiker Ryk und Tänzerin Felice begeistert, bei der Letztere sinnlich auf und um den Flügel tanzt. Das „Feuerwerk“ gefällt ihr bestens. „Showelemente und Turnsport waren genau richtig im Gleichgewicht. Schön war auch, dass viel Live-Musik dabei war“, sagt die 42-Jährige.