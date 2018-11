Bewährung für Schuss auf Polizei

Landgericht reduziert Strafe

+ © Koller Der 34-jährige Angeklagte (links) zusammen mit seinem Anwalt Christian Knüpling beim Berufsverfahren am Landgericht Bremen. © Koller

Bremen - Ein 34-Jähriger, der im März 2016 mit einer Schreckschusspistole durch einen Türspalt auf einen Polizisten geschossen hatte, ist jetzt vom Landgericht Bremen in zweiter Instanz zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Statt wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Mann nun wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen. Zudem muss er ein Schmerzensgeld in Höhe von 1000 Euro an den Beamten zahlen.