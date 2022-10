Betrunken auf die Straße gelaufen: Mann von Roller erfasst – Lebensgefahr

Von: Bjarne Kommnick

Am Freitag ist es in Bremen zu einem lebensbedrohlichen Unfall gekommen. Ein Mann geht betrunken auf die Straße und wird von einem Roller angefahren.

Bremen – In Bremen-Sebaldsbrück kam am späten Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut der Bremer Polizei habe ein Rollerfahrer einen betrunkenen Fußgänger angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 43-jährige Mann sei demnach auf bisher noch unbekannter Ursache unerwartet auf eine Straße gegangen, wie die Beamtinnen und Beamten am Samstag mitgeteilt hatten.

Mann läuft betrunken auf Straße – Rollerfahrer kann nicht mehr bremsen

Der Unfall habe sich auf der Sebaldsbrücker Heerstraße gegen 22.55 Uhr ereignet, wie die Polizei erklärte. Dabei habe ein 69-jähriger Mann auf einem Roller nicht mehr rechtzeitig reagieren können und somit zu spät gebremst, nachdem der 43-Jährige unerwartet auf die Straße gelaufen war.

In Bremen ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Rollerfahrer gekommen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der alkoholisierte Fußgänger wurde dabei über die Straße geschleudert und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Auch der Rollerfahrer wurde sich bei dem Unfall schwer verletzt. Anschließen brachten Rettungskräfte die beiden Männer in ein Krankenhaus.