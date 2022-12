Betroffenheit zählt: Bremen bereitet Brechmittel-Mahnmal vor

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

An dieser Stelle zwischen dem Gerhard-Marcks-Haus (l.) und der Kunsthalle (nicht auf dem Bild) soll das Brechmittel-Mahnmal ab Herbst 2023 stehen – an der Seite des Bildhauermuseums. © Kuzaj

Bremen – Die Realisierung des Bremer „Dealer-Denkmals“ nimmt weiter Gestalt an. Auf Beschluss der Bürgerschaft hat Kultursenator und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) jetzt einen Kunstwettbewerb ausgelobt. Er soll zu „künstlerischen Gestaltungsideen“ zur Errichtung des neuen Gedenkorts führen, teilte ein Sprecher des Kulturressorts mit.

Der Wettbewerb richtet sich an Bildende Künstler. Die Arbeit wird neben dem Gerhard-Marcks-Haus stehen; auf der Fläche zwischen dem Bildhauermuseum und der Kunsthalle. „Der Gedenkort soll an die Zeit der Brechmittelvergabe in Bremen zwischen 1991 bis 2005 erinnern und an die vielen hundert Betroffenen dieser staatlichen Zwangsmaßnahme“, formuliert das Kulturressort.

Konkret geht es um die Erinnerung an den Tod des mutmaßlichen Drogendealers Laye Condé aus Sierra Leone. Dieser war nach der zwangsweisen Verabreichung von Brechmitteln am 27. Dezember 2004 (im Polizeigewahrsam) am 7. Januar 2005 (in einer Bremer Klinik) gestorben. Bei dem 35-Jährigen waren mehrere Drogenkügelchen (Kokain) sichergestellt worden. Der Brechmitteleinsatz war damals in Bremen noch erlaubt, wurde aber anschließend gestoppt. Die zwangsweise Brechmittelvergabe wird seit 2006 vom Europäischen Menschengerichtshof als Foltermethode eingestuft. „Es soll daran erinnert werden, dass kein Mensch in staatlicher Obhut gefoltert, zu Schaden kommen oder sterben darf“, so der Ressortsprecher.

Bremer Mahnmal kostet 60.000 Euro

Bremen, das im Bereich des Hauptbahnhofs massiv mit Drogenproblematik, Verelendung und Dealerkriminalität zu kämpfen hat, gibt für den Gedenkort – so die Planung – „eine Gesamtsumme von maximal 60.000 Euro brutto“ aus (inklusive Künstlerhonorar). Was die Auswahl des Entwurfs angeht, hatte der Bremer Landesbeirat für Kunst im öffentlichen Raum im vergangenen Jahr entschieden, eine Kommission mit dieser Aufgabe zu betrauen. Sie wurde „über ein Interessensbekundungsverfahren zusammengesetzt“, heißt es, sprich: wer mitmachen wollte, konnte sich melden.

Interessenten sollten einen „besonderen Bezug zum Thema“ haben; laut Ausschreibung etwa „Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung in Bremen“ einbringen können. Wer selbst von einem Brechmitteleinsatz betroffen war, war ebenfalls aufgerufen, sich zu melden. Unmissverständlich hieß es weiter: „Sie brauchen keinen künstlerischen Sachverstand, sondern sollten Neugier und Erfahrung mitbringen.“ Die Auswahlkommission besteht nun aus zehn Mitgliedern, die – Zitat – „allesamt sehr unterschiedliche Hintergründe mitbringen“. Und noch ein Zitat: „Die Kommission ist paritätisch und divers besetzt.“

Sieger-Entwurf wird im Herbst 2023 aufgestellt

All dies deutet sehr klar den inhaltlichen Rahmen an, in dem die eingereichten Entwürfe betrachtet (und beurteilt) werden dürften. Es drängt sich der Eindruck auf, dass subjektive Betroffenheit dabei womöglich stärker wiegt als andere (und künstlerische) Kriterien. Zur Wettbewerbsteilnahme aufgerufen sind Kunstschaffende, die „Bezüge zu den beschriebenen Themen und Inhalten mitbringen“. Und weiter: „Darüber hinaus sind ausdrücklich sogenannte BIPoC – also Black, Indigenous und People of Color – herzlich eingeladen, sich an diesem Verfahren zu beteiligen.“

Interessierte Künstler müssen in einem ersten Schritt ihr Interesse an dem Projekt „schriftlich bekunden und begründen“ – und zwar bis zum 31. Januar 2023. Die Kommission wählt dann aus allen Einsendungen bis zu sieben Personen aus, die anschließend in einem zweiten Schritt (bis zum 30. Mai 2023) konkretere Entwürfe ausarbeiten. Als Bearbeitungshonorar für die sieben Entwürfe zum Brechmittel-Mahnmal bekommen die ausgewählten Kunstschaffenden 1.000 Euro brutto, so das Ressort.

Der Sieger-Entwurf soll „im Herbst 2023“ (nicht mehr, wie früher geplant, im Sommer) neben dem Gerhard-Marcks-Haus aufgestellt werden. Während es mit dem „Dealer-Denkmal“ vorangeht, ist über Pläne für ein Mahnmal gegen Drogenmissbrauch nach wie vor nichts bekannt.