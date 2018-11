„Lange Nacht der Industrie“: Elf Betriebe stellen sich ins Schaufenster

Die Lloyd Dynamowerke sind ein Traditionsunternehmen mit wechselnden Eigentümern. Derzeit ist LDW mit Sitz am Osterdeich in Hasetdt in luxemburgischer Hand. In der „Langen Nacht der Industrie“ öffnet der Anlagenbauer seine Tore.

Bremen - Die Stadt Bremen zählt zu den Top Ten der Industriestandorte in Deutschland. Und das Land Bremen war 2017 das wachstumsstärkste der 16 Bundesländer. „Vor Bayern“, betont Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). 297 Industriebetriebe beschäftigen in Bremen und Bremerhaven rund 60.000 Mitarbeiter und erwirtschaften 36 Milliarden Euro Umsatz, sagt Handelskammer-Präses Harald Emigholz. „Wir müssen den Blick dafür schärfen, dass Bremen nicht nur ein Häfen- und Logistikstandort ist.“

Auch dazu soll die „Lange Nacht der Industrie“ beitragen. Bei der Veranstaltung, die in Bremen ins zehnte Jahr geht, stellen sich Industriebetriebe ins Schaufenster. In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels sei es besser, „sich zu zeigen statt sich zu verstecken“, sagt Lutz Oelsner, Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Nordmetall und Vorsitzender der Unternehmensverbände im Lande Bremen. „Wir wollen zugleich das Bewusstsein dafür stärken, dass die Industrie Herz und Motor für Beschäftigung und Wohlstand in Bremen ist und bleiben wird.“

Elf regionale Industrieunternehmen öffnen am Donnerstag, 8. November, ihre Werktore und haben dazu „spannende Rundgänge für die Teilnehmer vorbereitet“, heißt es. Handelskammer und Nordmetall haben für Neugierige und potenzielle Nachwuchskräfte sechs Touren in Bremen sowie eine in Bremerhaven zusammengestellt.

Gleich zwei Trips gehen zur Thyssenkrupp System Engineering nach Farge im Bremer Norden (900 Mitarbeiter, 82 Azubis). Das Unternehmen ist Systempartner für alle wesentlichen Komponenten der Prozessketten Karosserie und Antriebsstrang in der Automobilindustrie.

Wieder mit dabei ist das Stahlwerk von Arcelor-Mittal (3 500 Mitarbeiter, 200 Azubis), Premiere feiert das Familienunternehmen GTF Freese, das in den Geschäftsbereichen Fußbodentechnik, Korrosionsschutz und Schiffsdeckenbeläge tätig ist. Zudem sind das Mercedes-Benz-Werk, der Versorger SWB, der Armaturenhersteller Gestra, der Anlagenbauer Lloyd Dynamowerke, der Fahrzeugkomponentenhersteller Hella und die Firma Thermo Fisher Scientific, die unter anderem Massenspektrometer entwickelt, dabei. In Bremerhaven führt die Tour zum Tiefkühllebensmittel-Unternehmen Frosta und zur Nordsee-Zeitung.

Eine Tour dauert fünf Stunden, Abfahrt in Bremern ist um 17.15 Uhr ab Weserstadion, die Rückkehr gegen 22.15 Uhr geplant. Und das Interesse ist groß. Zu groß. Für 430 Plätze gab es 738 Anmeldungen. „Alles ausgebucht, auch die Wartelisten“, heißt es.

Der Bürgermeister sieht Nachholbedarf. Er wünscht, dass im nächsten Jahr weit mehr Unternehmen ihre Tore öffnen, damit weit weniger Interessenten eine Absage erteilt werden muss.

je