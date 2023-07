Betreiberwechsel im Bremerhavener Klimahaus

Zieht im Schnitt 440 000 Besucher pro Jahr an: das Klimahaus in den Bremerhavener „Havenwelten“. © DPA/Schuldt

Das Klimahaus in Bremerhaven zählt zu den bestgesuchten Einrichtungen im Land Bremen. Im Juli 2024 soll der Bremer Investor Klaus Meier neuer Betreiber werden.

Bremerhaven – Das Klimahaus in Bremerhaven soll im nächsten Jahr mit dem Bremer Investor und Windpark-Unternehmer Klaus Meier einen neuen Betreiber bekommen. „Ich bin froh, einen neuen, finanzkräftigen Betreiber gefunden zu haben“, sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Ausschlaggebend für die Entscheidung sei gewesen, dass das eingereichte wirtschaftliche und inhaltliche Angebot Meiers die höchste Punktzahl bei der Bewertung erzielt habe.

„Mit der Arbeit des bisherigen Geschäftsführers sind wir sehr zufrieden – letztlich war das bessere Angebot der entscheidende Faktor“, sagte Grantz.

Das Klimahaus in den „Havenwelten“ war im Juni 2009 eröffnet worden, jährlich kommen durchschnittlich rund 440 000 Gäste. Das Haus gilt als eine der erfolgreichsten touristischen Einrichtungen im Land Bremen. Im Februar war mit dem Bau der neuen Dauerausstellung „Wetterextreme“ begonnen worden, die Bremen mit 11,4 Millionen fördert. Ein Teil der Summe wurde dafür bereits 2022 ausgezahlt, bis Ende dieses Jahres folgt der Rest, sagte eine Sprecherin des Wissenschaftsressorts. Eröffnung soll im Frühjahr 2024 sein. Der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber Arne Dunker läuft Ende Juni 2024 aus. Auch er hatte neben Meier und einem weiteren Bewerber ein Angebot eingereicht, war aber leer ausgegangen.

Steht vor dem Aus: Klimahaus-Betreiber Arne Dunker (l.), hier auf der „Wetterextreme“-Baustelle mit Projektleiter Heiner Behrens. © DPA/Schuldt

Jetzt will Dunker, der von Oktober 2010 bis Dezember 2011 auch Betreiber und sozusagen Sanierer des Bremer Wissenschaftscenters Universum war, das Vergabeverfahren rechtlich prüfen lassen. Die Klimahaus-Betriebsgesellschaft beantrage ein entsprechendes Verfahren bei der Vergabekammer des Landes Bremen, sagte Dunker. Er habe inhaltlich das deutlich bessere Konzept vorgelegt, dies hätte ausschlaggebend für die Entscheidung sein müssen, so Dunker. Stattdessen sei offenbar dem wirtschaftlichen Angebot mehr Gewicht beigemessen worden.

Arne Dunker zieht vor die Vergabekammer

Dunker betonte, stets alle Vertragsbedingungen eingehalten zu haben. „Wir sind kein Zuschussbetrieb und können garantieren, dass wir auch die nächsten 15 Jahre zuschussfrei arbeiten werden“, sagte er. Das Gebäude, für dessen Instandhaltung die öffentliche Hand zuständig sei, weise dagegen inzwischen zahlreiche Baumängel auf, die nicht behoben würden und zu höheren Betriebskosten als notwendig führten. Meier wiederum hat gegenüber dem Regionalmagazin „buten un binnen“ betont, mit dem Klimahaus kein Geld verdienen zu wollen. Das Haus werde vielmehr künftig als gemeinnützige Gesellschaft geführt. „Es werden keine Gewinne ausgeschüttet, sondern alle Gelder gehen in das Klimahaus –nicht in die Gebäudehülle, sondern in Ausstellungen, in neue Formate, in mehr Wissenschaftlichkeit.“ Das Haus wolle er zu einem „Akteur der Klimadiskussion“ machen. Der Charakter als Erlebnismuseum soll erhalten bleiben, die 130 Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Charakter als Erlebnismuseum soll erhalten bleiben

Klaus Meier, Jahrgang 1964, ist seit 1991 in der Windbranche tätig. 1996 gründete er gemeinsam mit Gernot Blanke die WPD mit Sitz Bremen, die sich zunächst darauf spezialisierte, Windparks zu projektieren. Heute beschäftigt die WPD-Gruppe rund 2 300 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Die WPD hat Mitte 2018 das ehemalige Kellogg-Gelände an der Weser erworben, auf dem noch bis 2017 Frühstücksflocken produziert wurden.

Auf dem 15 Hekar großem Areal entsteht ein „neues Stück Stadt“. Laut städtebaulichem Vertrag sind unter anderem 1 200 neue Wohnungen auf dem Areal geplant. Das Quartier wird weitgehend autofrei geplant. Für das Vorhaben wird ein Zeitraum von etwa zehn Jahren veranschlagt. Bis dahin sollen bisherigen Angaben zufolge auf der „Überseeinsel“ 800 Millionen Euro investiert werden. Ein Fixpunkt ist das 120-Zimmer-Hotel „John and Will“, das in den acht rund 40 Meter hohen Betonrohren des alten Getreidesilos gebaut wird. Meier ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender des Bremer Logistikunternehmens BLG und Vorstandsvorsitzender der Günter-Grass-Stiftung Bremen. (dpa/je)