Besuchsverbot am Klinikum Bremen-Nord: Schotten dicht bis Weihnachten

Von: Johannes Nuß

Teilen

Das Klinikum Links der Weser macht bis Weihnachten die Schotten dicht und verbietet Besuche. Grund ist die angespannte Personalsituation im Klinikverbund Geno. © Michael Bahlo/dpa/Archiv

Das Klinikum Bremen-Nord macht bis Weihnachten die Schotten dicht und verbietet Besuche. Grund ist die angespannte Personalsituation im Klinikverbund.

Bremen – Im Klinikum Bremen-Nord sind noch bis einschließlich Freitag, 23. Dezember 2022, keine Besuche erlaubt. Als Grund gab die Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) eine angespannte Lage im Krankenhaus an. Aktuell gebe es einen extrem hohen Krankenstand, hinzu kämen viele Patienten, die versorgt werden müssten. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, gibt es aktuell noch einen Corona-Ausbruch auf einer Erwachsenenstation.

Besuchsverbot: Klinikum Bremen-Nord macht die Schotten bis Weihnachten dicht

Wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen berichtet, soll die Lage erneut an Heiligabend, 24. Dezember 2022, überprüft werden. Durch die Maßnahmen, so hofft man bei Geno, werde sich die angespannte Lage wieder zu entspannen. „Wir hoffen, dass wir vor Weihnachten wieder öffnen können“, so eine Geno-Sprecherin zu buten un binnen.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sollen aktuell auch Besuche im Klinikum Links der Weser aktuell nicht erlaubt sein. Auch hier will man an Heiligabend die Lage neu bewerten.

Klinikum Reinkenheide und Ameos Klinikum Bremerhaven-Mitte schränken Besuche ein

Auch in Kliniken in Bremerhaven gibt es derzeit strenge Regeln für Besuche. So darf beispielsweise im Klinikum Reinkenheide jeder Patient pro Tag nur einen Besucher empfangen, der dann auch nur maximal eine Stunde bleiben darf und sich an die Besuchszeiten zwischen 9:00 und 19:00 Uhr halten muss.

Aber, keine Regel ohne Ausnahme: Nach Absprache kann auch eine Sonderregelung getroffen werden – etwa nach einer Geburt oder bei Minderjährigen. Ähnliches gilt im Ameos Klinikum Bremerhaven-Mitte. In beiden Kliniken gelten Corona-Maßnahmen.