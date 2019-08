Roselius-Museum schließt zeitweilig

Besucherlose Tage

Sparmaßnahmen in der weltberühmten Böttcherstraße: Ab Dienstag, 17. September, bleibt das Ludwig-Roselius-Museum dienstags, mittwochs und donnerstags geschlossen – mit kleiner Ausnahme: „Die Räumlichkeiten können an diesen Schließtagen nach zweitägiger Voranmeldung sowie im Rahmen einer gebuchten Führung besucht werden“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.