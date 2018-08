Besuch in der Geburtsstadt

Hamburgs Erster Bürgermeister in Bremen

+ Eintrag in das Goldene Buch der Freien Hansestadt Bremen: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (sitzend) und Bürgermeister Carsten Sieling. - Foto: Rathaus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Er ist – um seinen Titel mal in voller Länge und Schönheit zu nennen – Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Am Donnerstag hat er mal was anderes zu sehen bekommen als Elbe und Elbphilharmonie, denn der gebürtige Bremer (!) und promovierte Mediziner Peter Tschentscher (SPD) machte seinen offiziellen Antrittsbesuch in der Freien Hansestadt (ohne „und“) Bremen.