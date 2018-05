ArtTwins: Kunsthalle Bremen zeigt Zwillinge

© Lars Lohrisch/Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen

© Lars Lohrisch/Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im Sternzeichen Zwilling wurde geboren, wer in der Zeit vom 21. Mai bis zum 21. Juni Geburtstag hat. Sie läuft also gerade, die Zwillings-Zeit. Die Bremer Kunsthalle nimmt das zum Anlass für eine Online-Aktion.

Denn von einigen Werken aus der Sammlung des Hauses finden sich Zwillingswerke in anderen internationalen Sammlungen. Eine Auswahl dieser „Art-Twins“ („Kunst-Zwillinge“) stellt die Kunsthalle bis zum 22. Juni online unter dem Hashtag „#ArtTwins“ vor. In sozialen Netzwerken zum Beispiel (Instagram, Facebook und Twitter). „Die Serie gibt anhand der Zwillingswerke Einblick in das Schaffen eines Künstlers und erläutert die Bedeutung des jeweiligen Motives für den Künstler“, sagt Kunsthallen-Sprecherin Jasmin Mickein.

Was sind das für Zwillinge? Nun, zum Bestand der Kunsthalle gehört beispielsweise das 1913 entstandene „Reh im Blumengarten“ von Franz Marc. Zwillingshafte Ähnlichkeit weist Marcs „Reh im Klostergarten“ (1912) in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus (München) auf.

Wie solche „Kunst-Zwillinge“ zustande kommen, erläutert Mickein mit einem weiteren Beispiel: „Künstler haben sich in ihrem Schaffensprozess je nach Vorlieben bestimmten Themen oder Motiven gewidmet und diese häufig mehrmals dargestellt. Musen sind bei Künstlern einzigartige Inspirationsquellen und tauchen aus diesem Grund wiederholt auf.“ So malte Anselm Feuerbach seine zeitweilige Geliebte und Muse Anna Risi mehrfach. „Sie spiegelte das klassische Schönheitsideal der damaligen Zeit wider.“

Rembrandt und Jan Lievens stellten um 1629 mehrfach den Apostel Paulus dar – und wählten dafür bisweilen dasselbe Modell. Und das kam so: „Rembrandt und Lievens gehörten beide zu den Schülern von Pieter Lastman und teilten sich in Leiden zeitweilig ein Atelier.“