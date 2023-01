Feuer in der Neuen Oberschule Gröpelingen: Unterricht muss teilweise auswärts erfolgen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Nach einem Brand in der Neuen Oberschule in Gröpelingen ist das Gebäude an manchen Stellen schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Jörn Hüneke

Nach einem Brand in der Neuen Oberschule in Gröpelingen ist das Gebäude an manchen Stellen schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Update von Mittwoch, 25. Januar 2023, 09:28 Uhr: Bremen – Nach dem Brand in der Neuen Oberschule in Gröpelibgen muss der Unterricht heute teilweise extern erfolgen. Das berichtet das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Feuer in der Neuen Oberschule Gröpelingen: Unterricht muss teilweise auswärts erfolgen

Betroffen seien die Jahrgangsstufen neun und zehn. Das Gebäude, in denen diese Klassenstufen untergebracht sind, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Klassen fünf bis acht würden ganz normal unterrichtet, heißt es in dem Berciht. Die Eltern seien über alles informiert.

Erstmeldung von Mittwoch, 25. Januar 2023, 07:40 Uhr: Bremen – Die Neue Oberschule Gröpelingen in Bremen hat gebrannt. Wie die Feuerwehr in der Nacht in einem Bericht an die Presse mitteilte, sei am Dienstagabend, 24. Januar 2023, zunächst eine brennende Mülltonne gemeldet worden. Die Flammen griffen aber über einen Versorgungsschacht auf das Dach über.

Feuer greift auf Schule über: Gebäude teilweise schwer beschädigt

Das Schulgebäude sei außerdem stark verraucht gewesen. Der Direktionsdienst, Einsatzleitdienst sowie die Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, der Freiwilligen Wehren aus Burgdamm und Grambkermoor sowie der Rettungsdienst waren am Abend ab etwa 20:46 Uhr im Einsatz. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge und rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Wie es vonseiten der Feuerwehr heißt, sei niemand verletzt worden. Weitere Einzelheiten wie die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.