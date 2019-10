Ausverkauftes Heimspiel für Sarah Connor vor 9500 Zuschauern

Bremen - Partystimmung herrschte nicht am Sonntagabend in der ausverkauften Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Sarah Connor, ursprünglich aus Delmenhorst, war auf ihrer Hallentour zu ihrem, wie sie selbst sagt, „Heimspiel“ in der Hansestadt zu Gast – und hatte vor allem Stücke ihres aktuellen Albums „Herz Kraft Werke“ mitgebracht. Darunter viele nachdenklich stimmende: Sie berühren, gehen unter die Haut. Vielleicht geht das Publikum deshalb so wenig mit bei den Songs. Begeistert ist es am Ende trotzdem.

„Guten Abend, Heimat“ – so begrüßt die Sängerin ihre Fans. 9500 sind es nach Veranstalterangaben. Und sie erleben, wie Sarah Connor in schwarzer Leder-Schlaghose, Top und Hut loslegt: „Keiner pisst in mein Revier“ über das Gefühl der Eifersucht ist der erste (und ein autobiographischer) von insgesamt etwa 30 neuen und älteren Songs, die Connor, begleitet von einem gewaltigen Gospelchor und sechsköpfiger Band, in rund zweieinhalb Stunden auf die Bühne bringt.

Sie singt „über das Leben, über Geschichten und Schicksale“, die ihr begegnen. Und Zustände, die sie wütend machen. „Ruiniert“ ist so ein Song, der diese Emotion ausdrückt, Gesellschaftskritik übt („Schon meine Kleinen haben ‘ne größere Vision“) und politisch Stellung bezieht („Alle Bomben, Panzer und Despoten und AfD-Idioten, mein Herz kriegt Ihr nicht“). In „Hör auf Deinen Bauch“ motiviert sie dazu, nicht nur zu träumen, sondern seine Träume zu leben, „Unendlich“ ist ihrer achtjährigen Tochter gewidmet.

+ Sängerin Sarah Connor (hier in Großaufnahme bei einem Auftritt in Hamburg) begeisterte das Bremer Publikum mit berührenden Liedern. © DPA/BOCKWOLDT

Seit 18 Jahren steht die Vierfach-Mama nun bereits auf der Bühne. Sie sang erst auf Englisch, seit ihrem „Muttersprache“-Album (2015), mit dem sie unter anderem zweimal in der Bremer Stadthalle zu Gast war, auf Deutsch. Welche Wandlung die Sängerin musikalisch vollzogen hat, wird zu Konzertmitte mit einem Medley aus einigen frühen Stücken der Popsängerin deutlich. Während der „Zeitreise“ geht es mit einer neuen Version von „From Sarah with Love“ („Das habe ich schon im chinesischen Frühstücksfernsehen gesungen“) zurück ins Jahr 2001, mit „From zero to hero“ weiter ins Jahr 2005. Von den weichgespülten Texten zu den Geschichten, die Connor – jetzt in rosafarbenem Kleid und mit mädchenhafter Frisur – mit den nach eigenen Angaben selbstgeschriebenen Songs erzählen will. Über die Scheidung ihrer Eltern („Schloss aus Glas“) zum Beispiel. Und über ihre Vorstellung von der eigenen Beerdigung („Das Leben ist schön“ vom „Muttersprache“-Album). Lange Briefe habe sie bekommen, in denen Fans von ihren Schicksalen berichteten. Überwältigt sei sie davon gewesen, erzählt sie, „manchmal sogar überfordert“. Auch vier Jahre nach Erscheinen hat dieser Song bei zahlreichen Zuschauerinnen seine emotionale Wirkung nicht verloren, vielen laufen Tränen übers Gesicht.

Musikalisch verarbeitet hat sie auch das Schicksal der im Pool ertrunkenen kleinen Tochter von Ex-Ski-Star Bode Miller („Flugzeug aus Papier – Für Emmy“). Am Sonntag widmet sie das Lied ihrer vor drei Wochen verstorbenen Oma, muss nach ein paar Zeilen erneut ansetzen. Auf den bekanntesten Song warten die Besucher bis fast zum Schluss: „Vincent“ performt sie am Ende des Konzerts gar auf dem Bühnenboden liegend.

Gesellschaftskritisch und gefühlvoll, mahnend und aufmunternd, mit Stimmgewalt und leisen Tönen: Sarah Connors Auftritt hat viele Gesichter. Ein gutes Konzert muss eben nicht immer eine große Party sein.