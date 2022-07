Breminale 2022: Zwischen Punk und Rap – das sind die Geheimtipps am Osterdeich

Von: Yannick Hanke

Teilen

Die Breminale 2022 lockt mit einem reichen Musik-Angebot. Doch welche Gruppe lohnen sich beim Festival am Osterdeich wirklich? Der Überblick.

Bremen – Nach dem Hurricane Festival ist vor der Breminale 2022. Ein ungeschriebenes Gesetz, das in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie und der grassierenden Omikron-Subvariante BA.5 wieder Gültigkeit hat. Von Mittwoch, 13. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, lädt die Breminale 2022 fünf Tage lang zu einem reichhaltigen Kulturangebot ein. Vor allem die Musik steht dabei im Vordergrund. Doch welche Künstler und Bands sollte man auf der Breminale 2022 nicht verpassen, wer gilt als Geheimtipp, der noch groß rauskommen könnte?

Breminale 2022: Geheimtipps und Highlights beim Festival am Osterdeich

Durch die Breminale 2022 kann das kulturelle Leben in Bremen wieder ein Stück weit aufleben. Die erste Breminale wurde bereits 1987 veranstaltet, seitdem ist das Festival am Osterdeich kontinuierlich gewachsen. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen, ein bunter Mix der verschiedensten Genres sowie Bespaßung unterschiedlichster Couleur für Klein und Groß sind längst der Standard.

Mit Leib und Seele dabei: Bands wie Isolation Berlin und Mülheim Asozial wollen den Besuchern der Breminale 2022 einheizen. © Ulla Heyne/Votos-Roland Owsnitzki/Carsten Thesing/imago/Montage

Daran soll und wird sich auch auf der Breminale 2022 nichts ändern. Teilweise beginnen die Konzerte bereits mittags, mitunter kann bis in die Nacht hinein gesungen, getanzt und generell die Zeit am Osterdeich genossen werden. Bei all den Acts ist es gar nicht so einfach, immer den Überblick zu behalten. Mal überschneiden sich Künstler, mal ist maximal der Name bekannt. Um bei der Entscheidungsfindung zu helfen, schaut sich kreiszeitung.de die Highlights respektive Geheimtipps auf der Breminale 2022 an.

Breminale 2022: 24/7 Diva Heaven begeistert mit ihrem Punkrock – und als Vorgruppe der Beatsteaks

Auch auf der Breminale 2022 bleibt Punk wütend, wild, ungezügelt – und vor allem weiblich. 24/7 Diva Heaven ist ein Frauen-Trio aus Berlin, das Themen wie Feminismus, soziale Ungleichheit, Homophobie und Rassismus in ihrer ganz eigenen Art aufbereitet und auf den Bühnen des Landes zum Besten gibt.

Davon haben auch schon die Beatsteaks mitbekommen und 24/7 Diva Heaven kurzerhand als deren Vorgruppe mit auf Tour genommen. Meinungsstark und mit reichlich Dezibel lässt sich das Trio nichts vormachen – und sorgt auch schon mal für „Stress“, wie das Debütalbum von 24/7 Diva Heaven heißt. In Anlehnung an die Riot-Girl-Bewegung der 90er Jahre vereinen die drei Frauen aus der Hauptstadt das Beste aus beiden Welten: hier Glitzer und Glamour, da Grunge und Gröhlen. Auch auf der Breminale 2022, die mit einigen Änderungen aufwartet.

Breminale 2022: Das Günther wollen das Osterdeich-Publikum mit wildem Mix „berühren“

Irgendwo zwischen Elektro, Free Jazz und Punk sind Das Günther verortet. Ihren unkonventionellen Sound präsentiert das Quartett aus Hannover auch auf der Breminale 2022, wo es bekanntlich keine Scheuklappen hinsichtlich des Genres gibt. Mit akustischen Instrumenten und viel elektronischen Einflüssen touren das Günther durch Deutschland, um zu zeigen: In einer komplizierten, verdichteten Welt gibt es immer noch die Möglichkeit der Realitätsflucht.

Mitunter spricht das Feuilleton den Konzerten von Das Günther gar eine heilende, fast schon therapeutische Wirkung zu. Das ist durchaus auch auf der Breminale 2022 möglich. Ist eine Katharsis durch Konzerte am Osterdeich doch immer gern gesehen. Und schließlich haben Das Günther den eigenen Anspruch, das Publikum auch nachhaltig „zu berühren“.

Breminale 2022: Isolation Berlin lassen die großen Gefühle aufleben – und Nina Hagen

Ihr „Geheimnis“ lüften Isolation Berlin auf der Breminale 2022. Der Titel ihres nunmehr dritten Soloalbums ist dabei aber etwas irreführend. Schließlich bleibt hier nichts im Verborgenen, Gefühle wie Liebe, Hass und Enttäuschung stehen im Mittelpunkt des rockigen Sounds mit Anleihen aus New Wave und Post-Punk. Aber auch Fußball und Nina Hagen.

Wer Gefallen an den Einstürzende Neubauten findet, sollte sich Isolation Berlin auf der Breminale 2022 definitiv nicht entgehen lassen. Schließlich sind die vier Hauptstädter so experimentierfreudig, dass im Grunde kein Genre-Wunsch offen bleibt. Dafür ist der Osterdeich im Rahmen der Breminale nämlich auch immer gut. Vorab informiert die Polizei über Sperrungen und Taschendiebe rund um die Breminale 2022.

Breminale 2022: Wann und wo die Highlights und Geheimtipps am Osterdeich spielen

Das Günther : Donnerstag, 14. Juli 2022; von 19:00 bis 20:00 Uhr auf der Pappinale

: Donnerstag, 14. Juli 2022; von 19:00 bis 20:00 Uhr auf der Pappinale Mülheim Asozial : Freitag, 15. Juli 2022; von 17:30 bis 18:30 Uhr auf der Flut

: Freitag, 15. Juli 2022; von 17:30 bis 18:30 Uhr auf der Flut 24/7 Diva Heaven : Freitag, 15. Juli 2022; von 22:30 bis 23:30 Uhr auf der Flut

: Freitag, 15. Juli 2022; von 22:30 bis 23:30 Uhr auf der Flut Team Scheisse : Freitag, 15. Juli 2022; von 00:00 bis 01:00 Uhr auf der Flut

: Freitag, 15. Juli 2022; von 00:00 bis 01:00 Uhr auf der Flut Tightill : Samstag, 16. Juli 2022; von 21:00 bis 22:00 Uhr auf dem Dreimeterbretter

: Samstag, 16. Juli 2022; von 21:00 bis 22:00 Uhr auf dem Dreimeterbretter Isolation Berlin : Samstag, 16. Juli 2022; von 23:30 bis 01:00 Uhr auf der Flut

: Samstag, 16. Juli 2022; von 23:30 bis 01:00 Uhr auf der Flut (kurzfristige Absagen einzelner Bands/Künstler oder eine Änderung im Timetable sind stets möglich)

Breminale 2022: Pogo, Radau und „Bier gegen Deutschland“ mit Mülheim Asozial

Mit der Garantie für Radau und Pogo treten Mülheim Asozial bei der Breminale 2022 auf. Das Quartett liefert Punk in seiner reinsten Essenz und zeigt, welche musikalischen Facetten Köln mal wieder zu bieten hat. Wenn Mülheim Asozial auf der Breminale 2022 auftreten, besteht akute Ohrwurmgefahr.

Quäckgesang und der charmante, nicht wirklich ernst zu nehmende Prollfaktor tun ihr Übriges, um einen guten Abend auf der Breminale zu erleben. „Bier gegen Deutschland“ oder „Sound der Straße“ sind nur zwei der klangvollen Titel, die ihr Mitgröl-Potential auch am Osterdeich entfallen wollen. Das sollte mehr als möglich sein.

Breminale 2022: Team Scheisse lassen Punk neu aufleben – und vor allem anders

Punk in seiner vollen Bandbreite bieten aber auch Team Scheisse dem Publikum auf der Breminale 2022 an. In Worte zu fassen, was bei Songs wie „Erfurt“, „Frank“ oder „Karstadtdetektiv“ passiert, ist nur schwer möglich. Schließlich ist der Sound der vier Punkrocker im Grunde so absurd, dass dieses Spektakel am besten live am Osterdeich zelebriert wird.

Der Meme-Punk von Team Scheisse, der Name lässt es vermuten, nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Ausgelassen herumspringen, vielleicht sich sogar dem Moshpit hingeben – das stellt hier kein Problem dar. Fasst man Team Scheisse gar als Punk-Persiflage auf, was alles andere als abwegig ist, steht dem großen Spaß bei der Breminale 2022 nichts mehr im Weg.

Breminale 2022: Aus dem Viertel auf den Osterdeich – Tightill mit waschechtem Heimspiel

Für Tightill ist der Auftritt auf der Breminale 2022, deren Startschuss am 13. Juli um 18:00 Uhr fällt, ein Heimspiel. Ohne Wenn und Aber. Aufgewachsen im Bremer Viertel, spiegelt sich das stark subkulturell geprägte Leben von Tightill heute in seiner Musik wider. Ob Grafitti, Skateboarding, Punk, Rock oder Rap – die Texte vom „Erotik Toy Records“-Mitglied sind oftmals eine kleine Zeitreise durch seine Jugend in der Hansestadt.

Wem generischer Playlistsound nach altbekannter Formel zu bieder ist, der sollte sich beim Auftritt von Tightill auf der Breminale 2022 wohlfühlen. Der angenehme Gegenentwurf zum musikalischen Zeitgeschehen, ohne dabei aus der Zeit gefallen zu wirken, lädt am Osterdeich zu einer guten Stunde ein. Breminale, schön, dass du zurück bist!