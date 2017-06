Berlin, Kalifornien, Schwachhausen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das ist schon ein Kracher! Die Jazz- und Popsängerin Lisa Bassenge tritt im Focke-Museum (Schwachhauser Heerstraße 240) auf – im Rahmenprogramm zur Ausstellung „Oh yeah!“, die den Pop in Deutschland zum Thema hat. Die Berliner Künstlerin präsentiert in Schwachhausen ihr Programm „Von Berlin nach Kalifornien“.

Nicht im Museum, um ganz genau zu sein, sondern im Pavillon auf dem Areal des Museums. Der Auftritt beginnt am Sonntag, 18. Juni, um 11.30 Uhr. Bassenge, bekannt auch durch Bands wie „Micatone“ und „Nylon“, hat sich „mit ihrer urbanen Mischung aus Jazz, Blues und Chanson den Rang einer der besten deutschen Sängerinnen erobert“, so eine Museumssprecherin.

Im Museumspark wird die Berlinerin, Jahrgang 1974, gemeinsam mit Wolfgang Rumpf (Radio Bremen) am Keyboard eine „exklusive Unplugged-Duo-Performance präsentieren“, heißt es. Erwachsene zahlen 20 Euro, ermäßigte Karten kosten 15 Euro, Kinder-Tickets acht Euro. Reservierungen sind unter der Nummer 0421/699 600 50 möglich. Das Konzert ist Auftakt der neuen Saison in „Fockes Pavillon“. Bis in den August hinein stehen dort nun wieder regelmäßig Konzerte auf dem Programm.

Loudon Wainwright III im Schlachthof

Noch ein Kracher: US-Singer-Songwriter Loudon Wainwright III kommt nach Bremen – er spielt am Mittwoch, 26. Juli, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof (Findorffstraße 51). „1970 erschien sein Album-Debüt. Seither war der US-Amerikaner unablässig aktiv“, heißt es beim Nordwestradio (das bald wieder „Bremen Zwei“ heißt). Der Sender präsentiert den Auftritt aus der Reihe „Sparkasse in Concert“. Und weiter: „Auch in Zeiten, als Singer-Songwriter seines Schlages weniger gefragt waren, blieb er sich treu. Inzwischen wird er allseits gefeiert: als Songkünstler, der auf einzigartige Weise Persönliches und Allgemeingültiges, Lebensweises und Kurioses, Melancholisches und Humorvolles unter einen Hut bringt.“

Loudon Wainwright III wurde 1946 in North Carolina geboren. Sein Großvater war Politiker und Diplomat, sein Vater Redakteur beim inzwischen legendären „Life“-Magazin. Wainwrights Karriere begann Ende der 60er Jahre in den Folk-Clubs von New York City. Unverhofften Chart-Erfolg hatte er 1973 mit dem schrägen Song „Dead Skunk“.

1976 war Loudon Wainwright III erstmals in Bremen. 1980 und 1999 kehrte er zurück. Nun startet er seine Sommertournee durch Europa in Bremen – es ist das einzige Deutschland-Konzert des Künstlers.

Arthur Fitger und Bremens Bürgertum

Und nun zurück ins ausklingende 19. Jahrhundert – da verehrte das bremische Bürgertum Arthur Fitger (1840 bis 1909). Er galt als „Bremer Malerfürst“ und prägte als Schöpfer etlicher großformatiger Wandgemälde sowie als Kunstrezensent über Jahrzehnte hinweg das Stadtbild und den Zeitgeist.

„Seine üppigen Werke im Stil des Historismus trafen den Kunstgeschmack des konservativen Bremer Bürgertums und waren begehrt“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Vegesacker Overbeck-Museums. „Zugleich lehnte Fitger alle Neuerungen in der Kunst ab: Den Impressionismus verteufelte er ebenso wie die Freilichtmalerei der Worpsweder Künstlerkolonie. Nicht zufällig fand er vernichtende Worte für die Bilder der damals noch jungen Malerin Paula Becker.“ Fitger war „ein Repräsentant des ausgehenden 19. Jahrhunderts“. Den Weg in die Moderne ging er nicht mit.

Über Arthur Fitgers Historienmalerei im Kontext ihrer Zeit spricht der Kunsthistoriker Wolfgang Türk nun – eben – im Overbeck-Museum. Sein Vortrag mit dem Titel „Die Macht der Vor(Bilder)“ beginnt am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr. Eintritt: zehn Euro, ermäßigt acht Euro.