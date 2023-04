Lürssen-Werft in Vegesack

+ © Carmen Jaspersen/dpa Cyber-Attacke auf Bremer Lürssen-Werft: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bremen-Vegesack gilt als weltweit führend im Bau von Luxusjachten und beschäftigt rund 1500 Menschen. © Carmen Jaspersen/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabian Raddatz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Bremer Lürssen-Werft ist offenbar Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das geht aus einem Bericht des Bremer Regionalmagazins „Buten un Binnen“ hervor.

Bremen – Cyber-Attacke auf Bremer Lürssen-Werft: Laut Buten un Binnen wurde das Unternehmen über die Ostertage Ziel eines sogenannten Ransomware-Angriffs. Das habe ein Unternehmens-Sprecher bestätigt. Der Angriff war offenbar so heftig, dass große Teile des Werft-Betriebs deshalb zum Erliegen kamen.

Bericht: Cyberangriff legt Bremer Lürssen-Werft lahm – „alle notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet“

Wie Buten un Binnen aus Belegschaftskreisen erfahren haben will, produziere derzeit unter anderem nur noch die Lürssen-Kröger Werft in Schleswig-Holstein. Bei einem Ransomware-Angriff dringen Angreifer meist mittels einer Schadsoftware in fremde Rechner ein und verweigern den eigentlichen Nutzern den Zugang, bis ein Lösegeld gezahlt wird.

Ein Firmensprecher teilte mit: „Wir haben in Abstimmung mit internen und externen Experten umgehend alle notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet und die zuständigen Behörden informiert.“ Mehr wolle das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.